बंटी-बबली 2.0: बॉयफ्रेंड फंसा, गर्लफ्रेंड फरार- फिल्मी स्टाइल में करते थे शराब की चोरी

फिल्मों में आपने बंटी-बबली की जोड़ी को ठगी करते देखा होगा, लेकिन कानपुर के साउथ एक्स मॉल में असली जिंदगी की एक जोड़ी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पुलिस भी हैरान रह गई. महीनों से ग्लोबल वाइन्स नाम की शराब की दुकान से महंगी विदेशी शराब गायब हो रही थी. दुकान मालिक राघवेंद्र पांडेय जब हर बार स्टॉक मिलाते तो घाटा ही घाटा मिलता.

थक-हारकर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, और सामने आई एक फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी कहानी.

जूही की सफेद कॉलोनी का नबील और बर्रा की रहने वाली श्रेया शर्मा, एक प्रेमी जोड़ा, जो हर बार दुकान में ग्राहक बनकर आता. नबील एक बोतल खरीदता, पेमेंट करता और श्रेया बड़ी सफाई से दूसरी बोतल अपने कपड़ों में छिपा लेती. फिर दोनों एक के दाम में दो का मजा लेकर निकल लेते.

लेकिन सोमवार, 3 नवंबर को इनका 'मिशन रम' आखिरी साबित हुआ. नबील ने ओल्ड मंक खरीदी और श्रेया ने बकार्डी लेमन चुरा ली. लेकिन इस बार दुकान के कर्मचारी सतर्क थे. जैसे ही दोनों बाहर निकले, स्टाफ ने उन्हें रोक लिया. घबराकर श्रेया ने चोरी की बोतल नबील को थमा दी और स्कूटी स्टार्ट कर हवा हो गई.

नबील बोतल समेत रंगे हाथों पकड़ा गया. पूछताछ में उसने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम-पता भी उगल दिया. जूही पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है और अब श्रेया की तलाश जारी है. इस फिल्मी चोरी की कहानी ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं.

