पड़ोसी के आंगन में अमरूद गिराने की खौफनाक सजा! 7 साल के बच्चे को बाल पकड़कर पीटा, फिर कुत्ते से कटवाया
कानपुर में पड़ोसी की हैवानियत.
  • कानपुर में खेल-खेल में उछाल कर अमरूद गिराना 7 साल के बच्चे के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया.
  • पड़ोसी ने बच्चे को न सिर्फ बाल पकड़कर पीटा, बल्कि अपने पालतू कुत्ते से भी कटवाया.
  • गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. खेल-खेल में उछल कर गिरा एक अमरूद 7 साल के मासूम बच्चे के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया. इस मामूली सी बात पर पड़ोसी ने बच्चे को न सिर्फ बाल पकड़कर पीटा, बल्कि अपने पालतू कुत्ते से भी कटवाया. पड़ोसी की इस हरकत से आसपास के लोग बहुत गुस्से में हैं. यह भयावह घटना कानपुर के कर्रही विश्व बैंक इलाके की है.

पड़ोसी ने 7 साल के बच्चे को कुत्ते से कटवाया

पीड़ित बच्चा अपनी मां स्वाति के साथ किराए के मकान में रहता है. उसकी मां ने पड़ोसी की हरकत के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. रिपोर्ट के मुताबिक, 7 साल का यश घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान खेल-खेल में उसने एक अमरूद उछाला, जो कि पड़ोसी के घर में जा गिरा.

बच्चे को बाल खींचकर बुरी तरह पीटा

इतनी सी बात पर पड़ोसी अभिषेक कुशवाहा ने अपना आपा खो दिया. वह यश के बाल खींचते हुए उसे जबरन अपने घर के अंदर ले गया और उसे खूब पीटा. इतने पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने बच्चे को अपने पालतू कुत्ते से कटवा दिया.

बच्चे की चीखें सुनकर जब आस-पड़ोस के लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, तो आरोपी अभिषेक ने उनके साथ भी गाली-गलौज और अभद्रता की. इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोग बच्चे को लेकर बर्रा थाने पहुंचे और पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज, हो रही तलाश

एसीपी नौबस्ता,चित्रांशु गौतम ने कहा कि पीड़ित बच्चे यश की मां स्वाती की तहरीर पर बर्रा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वहीं पीड़ित बच्चे को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है. अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें सक्रिय रूप से कोशिश कर रही हैं. उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

UP News, Kanpur Crime, Child Beaten Up, Child Bitten By Dog, Guava
