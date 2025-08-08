दुर्भाग्यपूर्ण और बचकाना.... राहुल-अखिलेश को लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने ये क्या कह दिया?

चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की. उन्होंने कथावाचक पर लगातार कमेंट करने को लेकर अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा. जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और बचकाना बताया. इसके अलावा उन्होंने कथावाचक पर लगातार टिप्पणी करने को लेकर अखिलेश को भी घेरा.

'अखिलेश को संस्कृत का ज्ञान नहीं'

सपा प्रमुख के मनु महाराज पर दिए विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि अखिलेश को संस्कृत का एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं है . उन्हें संस्कृत आती तो मनु महाराज पर उल्टा-सीधा कमेंट नहीं करते. बता दें कि अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि यह हजारों साल पुरानी लड़ाई है, एक कोई मनु महाराज आए थे, जिन्होंने गड़बड़ कर दी, जिनकी वजह से हम लोग बंट गए.

साजिद रशीदी के बयान पर टिप्पणी से इनकार

डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी के दिए विवादित बयान पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया. हालांकि, उन्होंने कहा कि मैं इन सब प्रकरण में नहीं पड़ता हूं. उन्होंने कहा कि मेरा इस विषय में बोलना उचित नहीं है, क्योंकि मेरा अपना एक पद है. मैं जगतगुरु और पद्म विभूषण भी हूं. मैं इन छोटी-छोटी बातों पर चर्चा नहीं करना चाहता.

बता दें कि समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव पर एक टीवी शो के दौरान मौलाना साजिद रशीदी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उनकी टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. वहीं, इस टिप्पणी को लेकर रशीदी पर युवकों ने हमला भी किया था, जिसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

इनपुट- IANS के साथ