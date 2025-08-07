राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं, यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी का दावा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर अब यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी का भी जवाब आ गया है. एक प्रेस कान्फ्रेंस कर राहुल ने आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए. इनमें से एक का मामला यूपी से जुड़ा है. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने वोट चोरी के कई आरोप लगाए हैं. इसे साबित करने के लिए उन्होंने कई आंकड़े भी पेश किए. ये अलग-अलग राज्यों में रजिस्टर्ड थे. अब इस मामले में यूपी के चुनाव अधिकारी की तरफ से खंडन आ गया है. उन्होंने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से जवाब दिया है.

राहुल गांधी के आरोप

राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि यूपी के दो वोटर ऐसे हैं, जिनके नाम दूसरे राज्यों के वोटर लिस्ट में भी हैं. इसके जवाब में नवदीप रिनवा ने बताया कि दो वोटर जिनका नाम आदित्य श्रीवास्तव पुत्र एसपी श्रीवास्तव (इपिक नं0 FPP6437040) और विशाल सिंह पुत्र महीपाल सिंह (इपिक नं0 INB2722288) हैं. इनका नाम यूपी के साथ-साथ कुछ और भी राज्यों के वोटर लिस्ट में है. राहुल गांधी द्वारा यह आंकड़े दिनांक 16 मार्च 2025 को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से निकाले हुए दिखाए गये हैं.

राहुल के आरोपों में क्या

आदित्य श्रीवास्तव का नाम चार जगह दिखाया गया है. इनका नाम मुंबई सब अर्बन की विधानसभा 158 जोगेश्वरीपूर्व की बूथ संख्या 197 के क०सं० 877, बैंगलोर अर्बन की विधानसभा 174 महादेवपुरा के बूथ संख्या 458 के क०सं० 1265, बूथ सं0 459 के क०सं० 678 पर एवं लखनऊ की विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व के बूथ संख्या 84 के क०सं० 630 पर अंकित दिखाया गया है. विशाल सिंह पुत्र महीपाल सिंह का नाम तीन जगह अंकित दिखाया गया है. इनका नाम बैंगलोर की विधानसभा 174 महादेवपुरा में बूथ सं0 513 के क०सं० 926 एवं बूथ सं0 321 के क०सं० 894 तथा वाराणसी की विधानसभा 390 वाराणसी कैण्ट में बूथ सं0 82 के क0सं0 516 पर अंकित दिखाया गया है.

चुनाव अधिकारी का दावा

07 अगस्त, 2025 को आदित्य श्रीवास्तव पुत्र एसपी श्रीवास्तव (इपिक नं० FPP6437040) एवं विशाल सिंह पुत्र महीपाल सिंह (इपिक नं0 INB2722288) के नाम को voters.eci.gov.in पर सर्च किया गया तो पाया गया कि आदित्य श्रीवास्तव पुत्र एसपी श्रीवास्तव (इपिक नं0 FPP6437040) का नाम बैंगलोर अर्बन की विधानसभा 174 महादेवपुरा के बूथ संख्या 458 क0सं0 1265 में एवं विशाल सिंह पुत्र महीपाल सिंह (इपिक नं0 INB2722288) का बैंगलोर की विधानसभा 174 महादेवपुरा में बूथ सं0 513 क0सं0 926 पर ही अंकित है एवं उपरोक्त मतदाताओं का नाम उत्तर प्रदेश की विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व एवं विधान सभा 390 वाराणसी कैण्ट में इनका नाम अंकित नहीं है. यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी का दावा है कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं.