IPS अपर्णा कौशिक: मिर्जापुर SP बॉडी शेमिंग का शिकार, ₹18 लाख की नौकरी छोड़ क्रैक की UPSC, जानें पूरी कहानी

IPS Aparna Kaushik SP Mirzapur: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की एसपी अपर्णा रजत कौशिक बॉडी शेमिंग का शिकार हो गई हैं. दरअसल, मिर्जापुर पुलिस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह एक इनामी अपराधी की गिरफ्तारी की जानकारी दे रही थीं.

वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लाखों लोगों तक पहुंचा. लेकिन दुखद यह रहा कि अपराध और पुलिस कार्रवाई पर चर्चा करने के बजाय कई यूजर्स ने उनके शरीर और कद-काठी को लेकर भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट्स करना शुरू कर दिया. ऐसे में कमेंट्स ऑप्शन ही बंद कर दिया गया.

जब IPS अफसर भी नहीं बचीं ट्रोलिंग से

इस घटना ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है. अगर एक जिम्मेदार पद पर बैठी महिला आईपीएस अधिकारी तक को इस तरह की ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है, तो आम महिलाओं की स्थिति क्या होगी. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इन टिप्पणियों की निंदा की और सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई. यह मामला अब साइबर बुलिंग और महिलाओं के सम्मान से जुड़ी बड़ी बहस बन चुका है.



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IPS Aparna Kaushik SP Mirzapur up

2015 बैच की आईपीएस हैं अपर्णा कौशिक