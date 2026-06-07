IPS अफसरों की सरहद पर नाइट शिफ्ट! पाकिस्तान बॉर्डर के गांवों में रात गुजारेंगे 8 आईपीएस

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के आठ वरिष्ठ अधिकारी आगामी दो रातें पाकिस्तान बॉर्डर से लगते गांवों में गुजारेंगे. गुजरात सरकार की इस विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे 16 गांवों में सुरक्षा तैयारियों की जमीनी हकीकत जानना और सीमावर्ती निवासियों से सीधा संवाद स्थापित करना है.

गुजरात से लगती पाक‍िस्‍तान की सीमा

गुजरात की करीब 512 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जो कच्छ, बनासकांठा और पाटन जिलों से होकर गुजरती है. अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की सुरक्षा को और अधिक चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है. इसके तहत आठ आईपीएस अधिकारी 11 और 12 जून 2026 को सीमावर्ती 16 गांवों का दौरा करेंगे.

गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की देखरेख में वाव-थराद सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ पाटन और कच्छ के इन 16 गांवों के लिए यह विशेष योजना तैयार की गई है. इसके अंतर्गत आईपीएस अधिकारी सरहदी गांवों में जाकर सीमा पर गश्त का निरीक्षण करेंगे. रात में गांवों में रुककर समीक्षा बैठकें लेंगे और वहां तैनात पुलिसकर्मियों व स्थानीय ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे.

किस आईपीएस अधिकारी को मिला कौन सा गांव?