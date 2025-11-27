इंस्टाग्राम का वो 'मैसेज', टूट गया निकाह, दूल्हे के घरवालों ने बताई ऐसी बात कि दुल्हन ने की जान देने की कोशिश

दहेज के लालची लोगों ने एक बेटी को आत्महत्या के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है. नगीना की एक दुल्हन का रो-रोकर बुरा हाल है, क्योंकि दूल्हा और उसके रिश्तेदारों ने शादी से ठीक 18 घंटे पहले देर रात लड़की पक्ष के घर आकर बारात लाने से साफ इनकार कर दिया. दूल्हा पक्ष ने इंस्टाग्राम पर अशोभनीय मैसेज मिलने का झूठा आरोप लगाकर दुल्हन पर गंभीर लांछन लगाए हैं, जबकि उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है.

झूठे आरोप और दहेज की लालच

नगीना नगर के मोहल्ला चिप्पीपाड़ा निवासी फिरोज आलम की बेटी नाजिश परवीन की शादी नहटौर थाना क्षेत्र के गांव अलीनगर के इंतखाब आलम से तय हुई थी. 24 नवंबर को बारात आनी थी. लेकिन 23 नवंबर की देर रात करीब डेढ़ बजे, दूल्हे की बहन शहनाज (जो बिचौलिया फहीम अहमद की पत्नी भी है) और उसके भाई मोहसिन व शोएब ने दुल्हन के घर आकर बारात न लाने का फरमान सुना दिया. उन्होंने दुल्हन पर 'भाग जाने' का झूठा और गंभीर आरोप लगाया. जब इस आरोप का खंडन किया गया, तो उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुल्हन के बारे में उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजकर गलत आरोप लगाए हैं, जिसके कारण उन्होंने शादी तोड़ दी. लड़की के पिता फिरोज आलम का कहना है कि यह आरोप पूरी तरह झूठा है, और लड़के वाले बिना किसी प्रमाण के झूठे आरोप लगा रहे हैं. उल्टा, वे उनसे ही प्रमाण मांग रहे हैं.

लाखों का दहेज और नई मांगें

पीड़ित परिवार ने बताया कि वे पहले ही दूल्हा पक्ष को चार लाख रुपये का दहेज, दो लाख रुपये की कीमत के आभूषण और नकदी दे चुके थे. अब रिश्ता तोड़ने के बाद, लड़का पक्ष घुमा-फिराकर दहेज में एक कार और बुलेट बाइक की मांग कर रहा है. स्पष्ट है कि झूठे आरोपों की आड़ में यह पूरा मामला सीधे तौर पर दहेज की लालच का है.

बर्बादी और बदनामी

बारात न आने के कारण लड़की पक्ष द्वारा तैयार किया गया करीब तीन लाख रुपये की कीमत का खाना भी खराब हो गया है. सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इस धोखे और बदनामी से आहत नाजिश परवीन का रो-रोकर बुरा हाल है.