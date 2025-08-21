विज्ञापन
लिपुलेख के रास्ते चीन से व्यापार पर सहमति बनने पर नेपाल को आपत्ति, भारत ने दिया क्या जवाब

भारत और चीन द्वारा लिपुलेख के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति जताने के एक दिन बाद नेपाल ने बुधवार को कहा कि यह क्षेत्र उसका अविभाज्य हिस्सा है और इसे उसके आधिकारिक मानचित्र में भी शामिल किया गया है. जिस पर भारत की तरफ से जवाब आया है.

लिपुलेख के रास्ते चीन से व्यापार पर सहमति बनने पर नेपाल को आपत्ति, भारत ने दिया क्या जवाब
  • लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी को नेपाल ने बताया अपना अविभाज्य हिस्सा
  • भारत ने नेपाल को जवाब देते हुए कहा कि आपका दावा ऐतिहासिक लिहाज से उचित नहीं
  • भारत और चीन में लिपुलेख के रास्ते व्यापार पर सहमति बनने के बाद नेपाल को आपत्ति
नई दिल्ली:

भारत ने नेपाल के उस दावे को सिरे खारिज कर दिया है जिसमें लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी को नेपाल का अविभाज्य हिस्सा बताया गया है. भारत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के ज़रिए सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लिपुलेख दर्रे के ज़रिए भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों तक जारी रहा है.

भारत ने नेपाल के दावे पर क्या कहा

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में कोरोना और अन्य घटनाओं के कारण यह व्यापार बाधित हुआ था. अब दोनों पक्ष इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं.  उन्होंने नेपाल के दावे को “न तो उचित और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा साक्ष्यों पर आधारित” बताया. भारत और चीन के बीच यह सहमति मंगलवार को नयी दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच व्यापक वार्ता के बाद बनी.

नेपाल के किस दावे पर आया भारत का जवाब

संयुक्त दस्तावेज में कहा गया कि दोनों पक्ष तीन निर्दिष्ट व्यापार बिंदुओं - लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला दर्रा और नाथू ला दर्रा - के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करेंगे. इस बीच, नेपाल ने कहा कि लिपुलेख उसका अविभाज्य हिस्सा है और इसे उसके आधिकारिक मानचित्र में भी शामिल किया गया है. नेपाली विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि नेपाल सरकार का स्पष्ट मत है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के अविभाज्य अंग हैं. इन्हें आधिकारिक तौर पर नेपाली मानचित्र में भी दर्ज किया गया है और संविधान में भी शामिल किया गया है.

