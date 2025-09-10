विज्ञापन
Ground Report: भारत-नेपाल बॉर्डर पर फंसे हैं 3000 से ज्यादा ट्रक, Gen-Z क्रांति के बीच समझें सीमा के हालात

नेपाल में युवाओं के हिंसक प्रदर्शन का भारत-नेपाल के सीमावर्ती जिलों में खासा प्रभाव देखा जा रहा है. बुधवार को भारत-नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे NDTV रिपोर्टर ने जो कुछ देखा-समझा, वो खुद ही पूरी कहानी को बयां कर रहा है.

रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा पर ट्रकों की कतार.
  • नेपाल में Gen-Z के हिंसक प्रदर्शन के कारण राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों में हालात तनावपूर्ण है.
  • भारत-नेपाल सीमा पर बीरगंज-रक्सौल चेक प्वाइंट पर लगभग तीन हजार ट्रक विभिन्न सामानों के साथ फंसे हुए हैं.
  • सीमा पर नेपाल के कई लोग हिंसा के कारण भारत में फंसे हुए हैं, जबकि भारत के लोग नेपाल में अटके हैं.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Nepal Gen-Z Protest: नेपाल में युवाओं के हिंसक-प्रदर्शन से जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित है. राजधानी काठमांडू, आर्थिक राजधानी बीरगंज सहित सभी अन्य शहरों की सड़कें और इमारतें इस प्रदर्शन की गवाही दे रहे हैं. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे और सरकार के कई अन्य नेताओं-मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब हालात धीरे-धीरे काबू में आ रहा है. नेपाल की युवा क्रांति का असर भारत पर भी पड़ा है. भारत-नेपाल के सीमावर्ती जिलों में इसका प्रभाव देखा जा रहा है. बुधवार को भारत-नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे NDTV रिपोर्टर ने जो कुछ देखा-समझा, वो खुद ही पूरी कहानी को बयां कर रहा है.

बीरगंज-रक्सौल इंटीग्रेटेड चेक प्वाइंट से ग्राउंड रिपोर्ट

नेपाल में Gen-Z के हिंसक प्रदर्शन के कारण भारत-नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर ट्रकों का तांता लगा है. मालूम हो कि भारत में बिहार से नेपाल की सबसे लंबी सीमा लगती है. बिहार के रक्सौल से नेपाल की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली बीरगंज जुड़ती है. यहां बीरगंज और रक्सौल के बीच इंटीग्रेटेड चेक प्वाइंट है.

3000 ट्रक इंटरनेशनल बॉर्डर पर फंसे

बुधवार को जब NDTV की टीम यहां पहुंची तो देखा कि भारत की सीमा में ट्रकों की लंबी कतार लगी है. वहां मौजूद ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि घंटों से यहां फंसे है. कोई ट्रक ड्राइवर यहां ढाका से आया है तो कोई मुंबई से. किसी ट्रक पर धागा लोड है तो किसी पर पेंट. पेट्रोल-डीजल के कई टैंकर भी मिले. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि करीब 3000 हजार ट्रक यहां फसें है.

कोचिंग करने भारत आई नेपाली किशोरी फंसी

यहीं बॉर्डर पर एक नेपाली किशोरी भी मिली. जो भारत में कोचिंग करने आई थी. लेकिन हिंसा के कारण बॉर्डर बंद होने के बाद वो भारत में फंस गई है. नेपाली किशोरी ने बताया कि उसका पूरा परिवार नेपाल में है. वो कोचिंग करने इधर आई थी. लेकिन अब इधर ही फंस गई है. नेपाल से आए कई लोग यहां बॉर्डर पर फंसे नजर आए.

दूसरी ओर भारत के भी कई लोगों के नेपाल में फंसे होने की जानकारी मिली. बता दें कि यहां नेपाल के साथ भारत का रोटी-बेटी का संबंध है. सीमाई इलाकों में मौजूद गांवों की रिश्तेदारी दोनों तरफ हैं.

सिवनी टोलाः आधा गांव बिहार में तो आधार नेपाल में

भारत-नेपाल सीमा पर ही एक गांव है- सिवनी टोला. इस गांव का आधा हिस्सा भारत में है तो आधा हिस्सा नेपाल में. चूंकि यह मेन रोड से अंदर है तो यहां सामान्य आवाजाही नजर आई. लेकिन नेपाल में हो रही हिंसा से दोनों तरह के लोग चिंतिंत नजर आए. सिवनी टोला के एक स्थानीय ने बताया कि हम लोग ब्रह्म पूजा नेपाल में करते हैं तो छठ पूजा बिहार में. हमारा दोनों तरह परिवार है. अभी के हालात में कुछ कह नहीं सकते.

सीतामढ़ी में इंटरनेशनल बॉर्डर सील, नेपाल के भागे 21 कैदी पकड़े गए

पड़ोसी देश नेपाल में हुए उग्र प्रदर्शन के घटनाक्रम के बाद इंडिया नेपाल बॉर्डर पर स्थित सीतामढ़ी जिले के बॉर्डर को सील कर दिया गया है. एसएसबी और पुलिस प्रशासन वहां कैंप कर रही हैं. सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है. सीतामढ़ी पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने कहा कि कल हुए नेपाल के जलेश्वर में जेल तोड़ने की घटना के बाद वहां से भागे हुए 21 कैदी को पकड़ा गया है.

सुरसंड पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल से भागे 10 कैदी को पकड़ा गया है जिसमें एक भारतीय नागरिक है.

अररिया में बॉर्डर के पास क्या है हालात?

अररिया से लगने वाली नेपाली सीमा पर भी माहौल तनावपूर्ण है. यहां नेपाल के भटनी मॉल को एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया था, जो अब पूरी तरह से जल गया है. लेकिन अभी धुंआ उसमें निकल रहा है. नेपाल में सेना के द्वारा शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है. सड़क पर सेना की टुकड़ी लगातार गश्ती करते हुए नजर आ रही है.

Gen-Z के हिंसक प्रदर्शन में 25 लोगों की मौत

नेपाल में पिछले दो दिनों से ‘जेन ज़ी' समूह के नेतृत्व में हुए हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान तीन पुलिसकर्मी सहित कम से कम 25 लोग मारे गए. पुलिस और अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. पुलिस और अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को संसद भवन के सामने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 19 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर युवा थे.

प्रदर्शन में 633 लोग हुए घायल

नेपाल पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मंगलवार को काठमांडू के कोटेश्वर इलाके में भीड़ ने तीन पुलिसकर्मियों को मार डाला. पुलिस ने बताया कि मंगलवार को कालीमाटी थाने पर पुलिस के साथ झड़प में तीन प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई. गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शनों के दौरान 633 लोग घायल हुए.

