बच्चे दे रहे थे पेपर, नशे में टल्ली शिक्षक पहुंच गए क्लासरूम, हिमाचल के स्कूल से वायरल वीडियो

देश की शिक्षा व्यवस्था किस हाल में है ये तो किसी से छिपा नहीं है. ऊपर से आए दिन स्कूलों से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है, जिनके बारे में सुनकर ही स्कूलों की खस्ता हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है. हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले के शिक्षा खंड चच्योट-2, विकास खंड गोहर के अंतर्गत आने वाले राजकीय प्राथमिक पाठशाला गराड़ी गाड़ में एक शिक्षक नशे की हालत में स्कूल पहुंच गए और वो भी तब जब बच्चों की परीक्षा चल रही थी.

क्लासरूम में नशे में धुत मिला टीचर...



हिमाचल प्रदेश के मंडी के चच्योट, गोहर विकास खंड की राजकीय प्राथमिक पाठशाला गराड़ी गाड़ में एक नशे में धुत शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है, परीक्षा के दौरान नशे में शिक्षक फर्श पर गिरा मिला, जिससे अभिभावक और स्थानीय लोग चिंतित हैं। इस मामले पर… pic.twitter.com/Ek6L8Ex54M — NDTV India (@ndtvindia) September 27, 2025

फर्श पर पड़े मिले शिक्षक, बच्चे परीक्षा देते रहे

स्थानीय लोगों के अनुसार, शिक्षक महोदय पूरी तरह से नशे में टल्ली होकर स्कूल पहुंचे थे जहां वो नशे की हालत में लड़खड़ता हुए फर्श पर गिर पड़े, जबकि बच्चे डेस्क पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि शिक्षक PTA रूम में लहूलुहान हालत में पड़े हैं, और उनके शरीर पर चोट के निशान भी हैं. बताया जा रहा है कि ये शिक्षक स्कूल के मुख्याध्यापक हैं.

अभिभावकों में नाराज़गी, वीडियो वायरल

इस घटना का वीडियो किसी स्थानीय व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो अब तेज़ी से वायरल हो रहा है. वीडियो को देखकर लोग शिक्षा व्यवस्था की हालत पर सवाल उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी शिक्षक की इस हरकत से बेहद नाराज़ हैं.

पुलिस में शिकायत, जांच शुरू

इस मामले को लेकर गोहर थाना में शिकायत दर्ज की गई है. पुलिस टीम स्कूल की ओर रवाना हो चुकी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्कूल में केवल दो शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से एक यही मुख्याध्यापक हैं. आरोप है कि वे पहले भी कई बार नशे की हालत में स्कूल पहुंचे हैं, और उन्हें कई बार समझाया गया, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हुआ. इसी कारण आज उनका वीडियो बनाकर पुलिस में शिकायत दी गई.

