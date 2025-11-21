तस्करी के आरोपी की जमानत में मदद के लिए रिश्वत लेने वाला इंस्पेक्टर गिरफ्तार, कफ सिरप तस्करी का मामला

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से करोड़ों के कफ सिरप तस्करी के जरिए बांग्लादेश भेजे जाने थे. इसके साथ ही इन कफ सिरफ को उन राज्यों में भी भेजे जाने थे, जहां शराब पर पाबंदी है. इस मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया था. जिसमें दवा व्यापारी और ट्रांसपोर्टर थे. अंतरराष्ट्रीय मसला और करोड़ों का माल होने के चलते इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई गई थी. इस मामले में गिरफ्तार एक ट्रांसपोर्टर को राहत और जमानत में आसानी के लिए एसआईटी में शामिल एक इंस्पेक्टर ने चार लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. इसकी जानकारी जब पुलिस के आला अधिकारियों को हुई तो उन्होंने जाट बिछाकर इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से करीब चार लाख रुपये बरामद किए हैं. पुलिस को अब उस व्यक्ति की तलाश है, जिसने रिश्वत दी थी.

किसकी जमानत के लिए ले रहा था रिश्वत

गिरफ्तार किए गए इस्पेक्टर का नाम रमेश सिद्धू है. सिद्धू उस टीम का हिस्सा है जो करोड़ों रुपए के कफ सिरप के बांग्लादेश तस्करी की जांच में जुटा है. डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया की पुलिस को जानकारी मिली की तस्करी के मामले में गिरफ्तार आठ लोगों में से ट्रांसपोर्टर संतोष भड़ाना को जांच में राहत और जमानत आसानी से हो जाए इसके लिए चार लाख रुपये की डिमांड की गई है. पुलिस ने इसके लिए गाजियाबाद एसीपी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर जाल बिछाया. इसी ट्रेप के जरिए पुलिस ने रमेश सिद्धू को चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

इसके साथ ही पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही है, जिसने चार लाख रुपये की रिश्वत दी थी. पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है. कई टीम में उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं. इंस्पेक्टर रमेश सिद्धू के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं में थाना सिहानी गेट में मुकदमा दर्ज किया गया है.

