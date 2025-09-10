विज्ञापन
16 लड़कियों के वीडियो, अश्लील चैट... जानें कैसे लड़कियों को फंसाता था कैंटीन संचालक

आवास विकास नौबस्ता में रहने वाली पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को आरोपी लगातार तंग करता था. समझाने के बावजूद उसने लड़की का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई.

16 लड़कियों के वीडियो, अश्लील चैट... जानें कैसे लड़कियों को फंसाता था कैंटीन संचालक
नौबस्ता में नाबालिग से छेड़खानी, कैंटीन संचालक पर FIR
  • कानपुर के नौबस्ता में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में केशव उत्तम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.
  • आरोपी ने लड़की को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और परिजनों ने उसे पकड़कर पीटा था.
  • आरोपी के मोबाइल में 16 लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग मिलीं, जिससे सेक्स रैकेट की आशंका है.
नौबस्ता:

कानपुर के नौबस्ता में एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने हॉस्पिटल कैंटीन संचालक केशव उत्तम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आरोपी ने 14 वर्षीय आठवीं कक्षा की छात्रा को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया. परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पीटा और उसका मोबाइल छीन लिया, जिसमें 16 अलग-अलग लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो मिले. हालांकि, इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया.

वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल

आवास विकास नौबस्ता में रहने वाली पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को आरोपी लगातार तंग करता था. समझाने के बावजूद उसने लड़की का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि छेड़खानी, मारपीट, बंधक बनाने और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया और उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है.

कहीं सेक्स रैकेट तो नहीं चला रहा था...

आरोपी केशव उत्तम के मोबाइल से कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलीं, जिसमें लड़कियों और महिलाओं की डिमांड की बात सामने आई. इससे सेक्स रैकेट की आशंका जताई जा रही है. पुलिस अन्य पीड़ित लड़कियों से संपर्क कर रही है और अतिरिक्त एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है. आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कानपुर पुलिस ने किया है. 

मोबाइल से मिली अश्लील चैट, वीडियो और फोटो

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि थाना नौबस्ता पर एक पीड़िता के परिजनों ने बारे में एक शिकायत दी कि उनकी नाबालिग पुत्री जब स्कूल जा रही थी, तो पास के ही एक अस्पताल में काम करने वाले केशव उत्तम नामक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़खानी की. इस सूचना पर थाना नौबस्ता पर छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है. अभियुक्त के घर पर दबिश दी गई, लेकिन अभियुक्त फरार हो गया है. अभियुक्त का एक मोबाइल मिला है, जिसमें अश्लील चैट, वीडियो, फोटो मौजूद हैं, इसकी जांच की जा रही है. आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं. दोषी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

