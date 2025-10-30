विज्ञापन
महिलाओं का अश्‍लील वीडियो बना रहा था फॉर्म हाउस का मैनेजर, गिरफ्तार

पनवेल के तलोजा में स्थित रायन्‍स फार्म हाउस के बाथरूम में नहाने गई महिलाओं का अश्‍लील वीडियो बनाते आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही मामला दर्ज की पुलिस अब जांच में जुट गई है. 

  • महाराष्‍ट्र के पनवेल में एक फॉर्म हाउस में महिलाओं के अश्‍लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है.
  • आरोपी मनोज भगवान चौधरी को स्पाई कैमरा लगाकर महिलाओं का वीडियो बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया.
  • पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी ने पहले भी इस तरह के अपराध किए थे या नहीं।
मुंबई:

महाराष्‍ट्र के पनवेल में एक फॉर्म हाउस में महिलाओं के अश्‍लील वीडियो बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी मैनेजर को रंगेहाथों गिरफ्तार किया है. पनवेल के तलोजा में स्थित रायन्‍स फॉर्म हाउस के बाथरूम में नहाने गई महिलाओं का अश्‍लील वीडियो बनाते आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस घटना की जांच में जुट गई है. 

डिप्टी कमिश्नर प्रशांत मोहिते ने बताया कि यह घटना धानसर गांव में स्थित रायन्‍स फार्म हाउस की है. आरोपी की पहचान फॉर्म हाउस के मैनेजर मनोज भगवान चौधरी के रूप में हुई है. 

स्‍पाई कैमरे से बना रहा था वीडियो 

मोहिते के मुताबिक, 25 अक्टूबर को कुछ लोगों ने इस फॉर्म हाउस को किराए पर लिया था और यहां पर रुके थे. रात करीब दो बजे फॉर्म हाउस के मैनेजर मनोज भगवान चौधरी ने बाथरूम में एक स्पाई कैमरा लगाकर नहाने और कपड़े बदलने गईं महिलाओं का वीडियो बनाना शुरू कर दिया. 

आरोपी को मौके पर ही पकड़ा गया

हालांकि आरोपी मनोज भगवान चौधरी को मौके पर ही पकड़ लिया गया. तलोजा पुलिस स्टेशन में मनोज भगवान चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. 

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने इससे पहले भी इसी तरह का कोई आपराधिक कृत्य किया है. 
 

