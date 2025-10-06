विज्ञापन
मुजफ्फरनगर जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर सनसनी फैलाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. नदीम ने 'आई लव मोहम्मद' के समर्थन में सिर काटने और कटवाने की धमकी दी थी.

'सिर काटने' की धमकी देकर वायरल हुआ, यूपी पुलिस ने पकड़ा तो गिड़गिड़ाने लगा नदीम, देखें VIDEO
  • मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर धमकी देने वाले युवक नदीम को गिरफ्तार किया
  • नदीम ने मुंबई से विवादित वीडियो वायरल कर सिर काटने और कटवाने की धमकी दी थी जो विवाद का कारण बना
  • वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की
मुजफ्फरनगर:

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर सनसनी फैलाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 'आई लव मोहम्मद' के समर्थन में सर काटने और कटवाने की धमकी देने वाला आरोपी नदीम, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद गिड़गिड़ाता और अपनी गलती की माफ़ी मांगता नज़र आया.

मुंबई से वायरल किया था विवादित वीडियो

दरअसल, 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर को लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विवाद चल रहा है. इसी क्रम में, मुजफ्फरनगर के एक युवक नदीम ने मुंबई में बैठकर एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था.

वीडियो में नदीम खुले तौर पर यह कहते हुए दिखाई दे रहा था कि "आई लव यू मोहम्मद के ऊपर हम सिर काट भी सकते हैं और सर कटवा भी सकते हैं." इस भड़काऊ और धमकी भरे वीडियो के वायरल होते ही मुजफ्फरनगर पुलिस तुरंत हरकत में आई. 

पुलिस ने सिखाया सबक, आरोपी ने मांगी माफी

एसपी ग्रामीण, मुजफ्फरनगर, आदित्य बंसल ने बताया कि वीडियो वायरल होते ही आरोपी युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए थे. तीन दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने धमकीबाज नदीम को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर सिर काटने की धमकी दे रहा था, वह पुलिस के सामने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए अपनी गलती की माफ़ी मांगता दिखा.

मुजफ्फरनगर पुलिस ने धमकीबाज नदीम को ऐसा सबक सिखाया कि जब उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया, तो वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और पुलिसकर्मियों के सहारे लटकता हुआ चलता नज़र आया. पुलिस अब आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

