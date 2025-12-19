हुंडई क्रेटा को टक्कर देने आ रही निसान की नई SUV टेक्टॉन, फरवरी 2026 में होगा धमाका

साल 2026 एसयूवी मार्केट के लिए बड़ा साबित होने वाला है. एक तरफ जहां टाटा सिएरा की डिलीवरी 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी. वहीं, नई किया सेल्टोस ग्राहकों की पहली पसंद बनने को तैयार है. इसी बीच जापानी कार निर्माता कंपनी निसान ने भारतीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक बड़ी तैयारी कर ली है. कंपनी ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि मोस्ट अवेटेड मिड-साइज एसयूवी निसान टेक्टॉन (Nissan Tekton) फरवरी 2026 में भारत में डेब्यू करेगी. यह कार निसान की भारत के लिए रिवाइवल स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है.

कैसी है नई निसान टेक्टॉन?

टेक्टॉन का लुक निसान की फेमस ग्लोबल एसयूवी पेट्रोल जैसा होगा. इसमें मस्कुलर बोनट, चौकोर डिजाइन और मॉडर्न एलईडी लाइटिंग देखने को मिलेगी, जो इसे सड़क पर एक दमदार पहचान देगी. इंजन और पावर की बात करें तो उम्मीद है इसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा है. साथ ही यह कार मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आएगी.

शानदार फीचर्स से होगी लैस

एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए निसान इसमें कई धमाकेदार फीचर्स दे सकती है. जैसे,

10.1-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम

6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)

पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

किससे होगा सीधा मुकाबला

लॉंच होने के बाद निसान टेक्टॉन का सीधा मुकाबला भारतीय बाजार की दिग्गज गाड़ियों जैसे हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रांड विटारा और टोयोटा हायरडर से होगा.

क्या है कंपनी का प्लान?

निसान की प्लानिंग की बात करें तो टेक्टॉन के बाद कंपनी जनवरी 2026 में अपनी नई एमपीवी ग्रेवाइट (Gravite) पेश करेगी और इसके बाद साल 2027 में एक 7-सीटर एसयूवी भी लाने की योजना बना रही है. टेक्टॉन को निसान के चेन्नई में मौजूद प्लांट में तैयार किया जाएगा, जहां से इसे विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा.