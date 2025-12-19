विज्ञापन
औरैया में खुद को गोली मरवाने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए क्यों किया ऐसा

पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यह पूरी घटना पुरानी रंजिश के चलते रची गई साजिश थी. अभियुक्तों ने अपने विरोधियों को झूठे मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से खुद को गोली मरवाने की योजना बनाई थी.

औरैया में खुद को गोली मरवाने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए क्यों किया ऐसा
  • अभियुक्त नौनिहाल उर्फ नीटू और शिवम उर्फ मनू को गिरफ्तार कर 315 बोर का तमंचा तथा कारतूस बरामद किए गए
  • घायल शिवम ने अपने बयान में ग्राम वैसौली के चार व्यक्तियों पर गोली मारने का आरोप लगाया था
  • जांच में पता चला कि यह घटना पुरानी रंजिश के कारण खुद को गोली मारने की साजिश थी
औरैया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना अछल्दा, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को अपने ही साथी से गोली मरवाकर निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अभियुक्तों में नौनिहाल उर्फ नीटू और शिवम उर्फ मनू चौहान शामिल हैं. अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस और तमंचे के चैम्बर में फंसा एक खोखा कारतूस बरामद किया है.

मामले का खुलासा करते हुई पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि 17 दिसंबर को सूचना मिली थी कि ग्राम वैसौली के पास एक युवक को गोली लगी है. सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बाएं हाथ में गोली लगने से घायल शिवम उर्फ मनू पुत्र अवधेश चौहान, निवासी ग्राम दोला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा भेजा.

ऐसे हुआ गिरफ्तार

घायल शिवम ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि ग्राम वैसोली के रहने वाले अमन, विकास, हर्षित और सौरभ ने उसे गोली मारी है. इस बयान के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमों का गठन कर विवेचना शुरू की गई. जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर 19 दिसंबर को पुलिस ने नौनिहाल उर्फ नीटू को ग्राम दिलीपपुर रेलवे अंडरपास के नीचे से गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर वैसोली अड्डे के पास झाड़ियों से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए. इसके बाद पुलिस ने घायल शिवम उर्फ मनू चौहान को भी ग्राम डुहल्ला से गिरफ्तार कर लिया.

नीटू का आपराधिक इतिहास

पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यह पूरी घटना पुरानी रंजिश के चलते रची गई साजिश थी. अभियुक्तों ने अपने विरोधियों को झूठे मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से खुद को गोली मरवाने की योजना बनाई थी. साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धाराओं की बढ़ोतरी की गई है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नौनिहाल उर्फ नीटू का आपराधिक इतिहास भी रहा है. बरामदगी और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है.

