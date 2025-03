वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर खेली गई होली, लोक गायकों ने बांधा समां, देखिए VIDEO

देशभर में होली के त्योहार का रंग लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. यूपी के वाराणसी में भी होली की धूम दिखाई दी. यहां दशाश्वमेध घाट पर गायकों की टोली ने लोक गीत के जरिए समा बांधा. इस दौरान उन्होंने एक-दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं. लोक गायक अमलेश ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि काशी में होली का आनंद अलग ही है. यहां होली के रंग से कोई नहीं बच पाता है और यही बनारस का मजा है.

Varanasi, Uttar Pradesh: Holi celebrations begin at Kashi's ghats, with thousands of tourists and devotees gathering at Dashashwamedh Ghat. Visitors from India and abroad enthusiastically participate in the festivities pic.twitter.com/yi0FFelnBU