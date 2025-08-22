वाराणसी में पार्किंग विवाद को लेकर शिक्षक की ईंट से पीटकर हत्या, गिरफ्तार आरोपियों में डीन का बेटा भी

यूपी के वाराणसी से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की ईंट से पीटकर हत्या कर दी गई है. पुलिस ने मृतक की पहचान प्रवीण झा के रूप में की गई है. प्रवीण झा की उम्र 48 साल थी. पुलिस की जांच में पता चला है कि घटना कबीर नगर कॉलोनी के मातृ छाया अपार्टमेंट की है. प्रवीण झा शिक्षक थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. इस मामले में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि विवाद की शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई थी, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने प्रवीण झा को पहले नीचे गिराया और उसके बाद उनपर ईंट से हमला शुरू कर दिया. प्रवीण को बाद में गंभीर हालत में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार जिन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनमें से एक पटना यूनिवर्सिटी के डीन का बेटा बताया जा रहा है. पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है.