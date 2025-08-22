विज्ञापन
विशेष लिंक

वाराणसी में पार्किंग विवाद को लेकर शिक्षक की ईंट से पीटकर हत्या, गिरफ्तार आरोपियों में डीन का बेटा भी

पुलिस के अनुसार जिन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनमें से एक पटना यूनिवर्सिटी के डीन का बेटा बताया जा रहा है. पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है. 

Read Time: 2 mins
Share
वाराणसी में पार्किंग विवाद को लेकर शिक्षक की ईंट से पीटकर हत्या, गिरफ्तार आरोपियों में डीन का बेटा भी
वाराणसी में पार्किंग को लेकर हत्या
  • वाराणसी में पार्किंग को लेकर विवाद के दौरान प्रवीण झा की ईंट से पीटकर हत्या कर दी गई है
  • मृतक प्रवीण झा उम्र 48 वर्ष थे और वे एक शिक्षक थे, घटना कबीर नगर कॉलोनी में हुई थी
  • विवाद शुरू में मामूली कहासुनी था जो बाद में हिंसक रूप लेकर प्रवीण झा पर हमला हुआ
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
वाराणसी:

यूपी के वाराणसी से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की ईंट से पीटकर हत्या कर दी गई है. पुलिस ने मृतक की पहचान प्रवीण झा के रूप में की गई है. प्रवीण झा की उम्र 48 साल थी. पुलिस की जांच में पता चला है कि घटना कबीर नगर कॉलोनी के मातृ छाया अपार्टमेंट की है. प्रवीण झा शिक्षक थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. इस मामले में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.  

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि विवाद की शुरुआत मामूली कहासुनी से हुई थी, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने प्रवीण झा को पहले नीचे गिराया और उसके बाद उनपर ईंट से हमला शुरू कर दिया. प्रवीण को बाद में गंभीर हालत में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार जिन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनमें से एक पटना यूनिवर्सिटी के डीन का बेटा बताया जा रहा है. पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Murder In Parking Issue In Varanasi, Varanasi Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com