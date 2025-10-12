विज्ञापन
अलीगढ़ के व्यवसायी की हत्या की आरोपी हिंदू महासभा की पदाधिकारी पूजा शकुन गिरफ्तार

एसएसपी ने बताया कि अभिषेक के पिता ने अशोक पांडेय और उनकी पत्नी पूजा शकुन पांडेय पर रुपये के लेनदेन के विवाद में हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है.

अलीगढ़ के व्यवसायी की हत्या की आरोपी हिंदू महासभा की पदाधिकारी पूजा शकुन गिरफ्तार
  • अलीगढ़ पुलिस ने व्यवसायी अभिषेक गुप्ता की हत्या के मामले में हिंदू महासभा की पदाधिकारी पूजा को गिरफ्तार किया.
  • पूजा शकुन पांडेय को राजस्थान के भरतपुर जिले से गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया है,
  • हत्या की घटना 26 सितंबर की रात हुई थी, जिसमें अभिषेक गुप्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
अलीगढ़ जिले में पुलिस ने एक स्थानीय व्यवसायी की हत्या के सिलसिले में हिंदू महासभा की एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक जिले के रोरावर थाना क्षेत्र में व्यवसायी अभिषेक गुप्ता की हत्या के सिलसिले में वांछित हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडेय को शुक्रवार देर रात राजस्थान के भरतपुर जिले में आगरा-जयपुर राजमार्ग पर लोधा बाईपास से गिरफ्तार किया गया और उसे आज शाम विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया गया.

अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नीरज कुमार ने गिरफ़्तारी की पुष्टि करते हुए आज पत्रकारों को बताया कि पूजा शकुन पर पचास हज़ार रुपये का इनाम था. उन्होंने कहा कि 26 सितंबर की रात व्यवसायी अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर कर दी गयी हत्या के सिलसिले में उसके ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

एसएसपी ने बताया कि इस मामले में वांछित उसके पति अशोक पांडे, मोहम्मद फ़ज़ल और आसिफ समेत चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

व्यवसायी की हत्या के बाद, अलीगढ़ के एसएसपी नीरज कुमार ने पत्रकारों को बताया था कि अभिषेक के पिता अपने बेटे और भतीजे जीतू के साथ बस में चढ़ रहे थे, तभी अचानक दो हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी. गोली लगने से घायल हुए अभिषेक गुप्ता को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

एसएसपी ने बताया कि अभिषेक के पिता ने अशोक पांडेय और उनकी पत्नी पूजा शकुन पांडेय पर रुपये के लेनदेन के विवाद में हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है.

