अखिल भारत हिन्दू महासभा ने आगरा में खोदी टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की कब्र, दे डाली यह चेतावनी

हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिन्दू महासभा ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक को पकड़कर आगरा लाने वाले को एक करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है.

आगरा:

उत्तर प्रदेश के आगरा में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक हुमायूं कबीर के बयान से हिंदूवादी संगठनों में भारी नाराजगी है. हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों में यमुना किनारे पर टीएमसी विधायक की कब्र खोदी है.इन नेताओं ने टीएमएसी विधायक की गर्जन काटने वाले के लिए एक करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया है. इसके साथ ही सोने के चार चूड़े भी दिए जाएंगे. हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने बुधवार को कब्र में टीएमसी विधायक की फोटो रखकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की.

हुमायूं कबीर ने क्या घोषणा की है

हुमायूं कबीर ने छह दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि इस मस्जिद को तैयार होने में तीन साल का समय लेगेगा.तृणमूल विधायक ने बुधवार को एनडीटीवी से बातचीत में अपनी बात दोहराई.उन्होंने कहा कि पिछले साल 12 दिसंबर को मैंने यही खड़े होकर वादा किया था. इस समारोह में दो लाख लोग मौजूद रहेंगे.

आगरा में यमुना किनारे पर अखिल भारत हिन्दू महासभा ने कबीर की इस घोषणा के विरोध में प्रदर्शन किया. हिन्दू महासभा के पदाधिकारियों ने यमुना किनारे पर एक कब्र खोदी.इन लोगों ने कब्र में टीएमसी विधायक की फोटो वाला पोस्टर रख कर नारेबाजी की.हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया है कि अगर कहीं भी बाबरी मस्जिद की नींव खोदी गई तो टीएमसी विधायक को इस कब्र में दफन कर देंगे. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो विधायक पर घोषित एक करोड़ रुपए ईनाम का समर्थन करते हैं.इसके साथ ही यह घोषणा की गई कि जो व्यक्ति उसे पकड़ कर आगरा लाएगा उसे चार सोने की चूड़ी भी दी जाएगी. 

अखिल भारत हिन्दू महासभा की घोषणा

अखिल भारत हिन्दू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि देश में बाबरी मस्जिद की नींव खोदने की बात नहीं होगी.उन्होंने कहा कि जो भी ऐसा करेगा उसके लिए कब्र खुद दी गई है. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी अगर बाबरी की नींव खोदी तो उसे पकड़ कर आगरा लाने वाले को हम इनाम देंगे और में अपनी सोने की चूड़ी उसे ईमान में दूंगी. संगठन के एक और पदाधिकारी सौरभ शर्मा ने कहा कि इस देश में बाबरी मस्जिद की बात नहीं होगी हम महाराज जी के एक करोड़ के इनाम का समर्थन करते हैं.  

