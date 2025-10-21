विज्ञापन
विशेष लिंक

मेरठ में हाई स्पीड कार का कहर, डिलवरी बॉय को मारी टक्कर, फिर घसीटते ले गई... VIDEO

कार सवार इतनी स्पीड में था ब्रेक लगाने के बावजूद कार उसे हवा में उडाकर ले गई. कार चालक घायल साकिब को अस्पाल में भर्ती कराने के बजाय भाग निकला, लेकिन भीड़ में मौजूद एक शख्स ने कार का पीछा करते हुए वीडियो बना ली.

Read Time: 3 mins
Share
मेरठ में हाई स्पीड कार का कहर, डिलवरी बॉय को मारी टक्कर, फिर घसीटते ले गई... VIDEO
मेरठ में तेज रफ्तार कार ने डिलिवरी बॉय को मारी टक्कर.
  • मेरठ में एक हाई स्पीड कार ने फूड डिलीवरी बॉय को टक्कर मारकर कई मीटर तक घसीटा, घटना सीसीटीवी में कैद हुई.
  • घायल डिलीवरी बॉय साकिब दीपावली के दिन फूड डिलीवरी कर रहा था, कार चालक ने घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाया.
  • स्थानीय लोगों ने घायल साकिब को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मेरठ:

यूपी के मेरठ में हाई स्पीड कार का कहर देख आपकी रूह कांप जाएगी. यहां फूड कंपनी के डिलीवरी बॉय को कई मीटर कार घसीटकर ले गई. ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. कार चालक ने घायल को अस्पताल पहुंचाने की बजाय कार दौड़ा डाली. युवक दीपावली पर किए गए ऑर्डर की डिलीवरी लेकर जा रहा था. पुलिस आरोपी की तलाश में कई जगह दबिश दे रही है.

मेरठ में टक्कर मारने के बाद बाइक घसीटते ले गया कार

दरअसल मेरठ में एक हाई स्पीड कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी फिर रुकने के बदले उसे कई मीटर तक घसीटती ले गई. सब कुछ सेकेंडों का खेल था. बाइक कहीं और पड़ी थी और बाइक सवार कहीं और लोगों की भीड़ मौके पर दौड़ी तो घायल तड़प रहा था.

स्विगी का डिलीवरी बॉय, दिवाली पर सामान डिलीवर करने जा रहा था 

युवक स्विगी का डिलीवरी बॉय साकिब है और लिसाड़ी गेट थाना इलाके के उंचा सद्दीक नगर का रहने वाला है. वो दीपावली पर फूड की डिलीवरी करने जा रहा था, लेकिन हापुड़ रोड पर इस्लामाबाद पुलिस चौके करीब पेट्रोल पंप के सामने कार सवार ने उसे हवा में उड़ा दिया.

कार सवार इतनी स्पीड में था ब्रेक लगाने के बावजूद कार उसे हवा में उडाकर ले गई. कार चालक घायल साकिब को अस्पाल में भर्ती कराने के बजाय भाग निकला, लेकिन भीड़ में मौजूद एक शख्स ने कार का पीछा करते हुए वीडियो बना ली.

एसपी सिटी बोले- आरोपी की हुई पहचान, गिरफ्तारी के लिए टीम गठित

घटना के बाद खुद को घिरा देखकर आरोपी कार को रास्ते में ही छोड़कर भाग निकला. हालांकि स्थानीय लोगों ने घायल साकिब अस्पताल में भर्ती कराया जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा. इस मामले में लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी पहचान सीसीटीवी से हो गई है और उसकी गिरफ्तारी को दो टीम गठित कर दी गई है.

हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग, पत्नी गर्भवती  

साकिब की पत्नी गर्भवती है, घर में दो छोटे-छोटे बच्चे हैं और साकिब अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है. वो दीपावली पर फूड की डिलीवरी कर अपने बच्चों की खुशियां और ख्वाहिशें पूरी करने गया था, लेकिन बेपरवाह, लापरवाह कार सवार की जल्दबाजी ने उसे जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर कर दिया.

(मेरठ से सनोज शर्मा की रिपोर्ट)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Meerut, Meerut Accident Death, Up Accident News, Meerut High Speed Car, Delivery Boy Assident
Get App for Better Experience
Install Now