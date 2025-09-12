UP News: लव मैरिज के 4 महीने बाद बीवी को मार डाला, लात-घूंसों से मारा, ईंट से कुचला

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शादी के महज चार महीने बाद ही नव विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी. इस हत्या की वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही अंजाम दिया. उसने उसके साथ कुछ महीने पहले ही लव मैरिज की थी और जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई थीं. महिला फोन पर बात करती थी जिस पर उसका पति शक करता था. इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था. आज दोनों के बीच कहासुनी हुई जिसके बाद विवाहिता के पति ने लात घूंसो और ईंट से उसकी जमकर पिटाई की।मौके पर मौजूद लोगों ने पति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा साथ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है.

प्यार,शादी,तकरार और फिर मर्डर की यह सनसनीखेज वारदात टड़ियावां थाना क्षेत्र सरंगापुर अलीनगर की है. यहां धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी की लात घूंसो और ईंट से हमलाकर हत्या कर दी है. दरअसल सरंगापुर अलीनगर के रहने वाले धर्मेंद्र कश्यप और कोतवाली पिहानी के धोबिया गांव की रहने वाली वेबी कश्यप के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग था. पहले लड़की के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बेटी की जिद के आगे उन्हे झुकना पड़ा. इसके बाद बेबी के पिता रामआसरे ने सामाजिक रीति रिवाज से उसकी शादी बीते 16 अप्रैल को धर्मेंद्र के साथ कर दी थी. शादी के बाद बेबी ससुराल में परिवार वालों के साथ रहने लगी. कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा लेकिन कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच नोंकझोंक और वाद विवाद होने लगा था.

आरोपी धर्मेंद्र के पिता बदले और मां के मुताबिक शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी. बेबी फोन पर बात करती थी, जिस पर धर्मेंद्र उस पर शक करता था और उसे बात करने से मना करता था. धर्मेंद्र के इसी शक की वजह से दोनों के बीच अक्सर वाद विवाद होता रहता था. इसके बाद धर्मेंद्र अक्सर उसकी पिटाई करता था, कल भी यही हुआ धर्मेंद्र शराब पीकर आया और कहासुनी के बाद लात घूंसों और ईंट से उसको जमकर मारा पीटा.

बेबी को मरणासन्न हालत में देखकर आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए CHC टड़ियावां से हरदोई मेडिकल कॉलेज लाया गया,जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में यह कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतका के चाचा आशाराम ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है. आशाराम ने बताया कि 16 अप्रैल को अपना खेत बेचकर उन्होंने भतीजी की शादी की थी लेकिन दहेज की मांग को लेकर उसकी हत्या कर दी गई. फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुटी गई है.

(इनपुट मोहम्मद आसिफ)