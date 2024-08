VIDEO : कार से ई-रिक्शा टच होने पर आगबबूला हुआ दरोगा, महिला को जड़े थप्पड़, लहराई पिस्टल

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार से ई-रिक्शा के बीच टक्कर हो गई. इस मामूली बात पर इंस्पेक्टर साहब को गुस्सा आ गया. गुस्से में इंस्पेक्टर ने महिला के ऊपर लगातार थप्पड़ बरसा दिए. इसके अलावा पिस्टल निकालकर धमकाने लगा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया. वायरल होने के बाद हापुड़ पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच फैला दी है.

