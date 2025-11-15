विज्ञापन
हाईवे पर बिना सवारी 100 मीटर तक दौड़ी बाइक, CCTV कर देगा हैरान

Hapur News: सड़क पर बिना सवारी के दौड़ती बाइक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें बाइक हाईवे से नीचे उतरकर ढाबे में घुसती देखी जा सकती है. बाइक को ऐसे सड़क पर दौड़ते देखकर राहगीर भी हैरान रह गए.

  • उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तेज रफ्तार बाइक रेलिंग से टकराने से बाप-बेटे सड़क पर गिरे और घायल हो गए.
  • बाइक बिना सवारी के लगभग सौ मीटर सड़क पर दौड़ती रही और हाईवे से नीचे उतर गई.
  • घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइक सड़क पर दौड़ती देखी जा सकती है.
हापुड़:

सड़क पर वाहन चलाते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि हादसों से बचा जा सके. लेकिन फिर भी कई बार हादसे हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के हापुड़ में. यहां पर एक बाप-बेटे बाइक से जा रहे थे. लेकिन हाईवे पर उनकी तेज रफ्तार बाइक रेलिंग से टकरा गई. जिसके बाद दोनों सड़क पर गिर गए. लेकिन उनकी बेकाकू तेज रफ्तार बाइक बिना किसी सवारी के ही 100 मीटर पर सड़क पर दौड़ती रही.

बिना सवारी सड़क पर दौड़ी बाइक

हैरानी की बात यह है कि रेलिंग से टकराने के बाद भी तेज फ्तार बाइक सड़क पर नहीं गिरी, बल्कि वह 100 मीटर कर सड़क पर बिना किसी सवारी के उस पर बैठे ही दौड़ती रही. तेज रफ्तार बाइक हाईवे से उतरकर ढाबे में जा घुसी. जबकि सड़क पर गिरे बाप-बेटे इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए. उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हाईवे से उतरकर ढाबे में घुसी बाइक

सड़क पर बिना सवारी के दौड़ती बाइक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें बाइक हाईवे से नीचे उतरकर ढाबे में घुसती देखी जा सकती है. बाइक को ऐसे सड़क पर दौड़ते देखकर राहगीर भी हैरान रह गए. वहीं जैसे ही इस बाइक पर वहां से गुजर रहे एक शख्स की नजर पड़ी, वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा. वहीं राह चलते लोग भी ये नजारा देखकर वहीं रुक गए. पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर हुई ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.

