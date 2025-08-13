गोरखपुर में दर्दनाक हादसा: वन विभाग की जर्जर दीवार गिरने से ADM प्रशासन के गनर की मौत

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मंगलवार को एक दुखद हादसे में ADM प्रशासन के गनर की जान चली गई. सिविल लाइंस स्थित वन विभाग कार्यालय के पास से गुजरते समय अचानक उसकी जर्जर दीवार सड़क की ओर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर गनर गंभीर रूप से घायल हो गया.

मृतक की पहचान 47 वर्षीय विक्रम प्रसाद यादव पुत्र हीरालाल, निवासी पिकौरा गांधीनगर, जिला बस्ती के रूप में हुई है. वह 1998 में यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे और वर्तमान में गोरखपुर पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे. उन्हें ADM प्रशासन के गनर के रूप में नियुक्त किया गया था.

हादसे के समय विक्रम सिटी मॉल रोड से गुजर रहे थे, तभी वन विभाग की दीवार अचानक गिर गई और वह उसकी चपेट में आ गए. मौके पर मौजूद होमगार्ड ने तुरंत ईंटें हटाकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी. घायल अवस्था में उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद रोड पर जाम लग गया और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है और तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन में मृतक को सलामी दी जाएगी. परिजनों से बातचीत चल रही है और उनकी ओर से तहरीर प्राप्त होते ही विधिक कार्रवाई की जाएगी.