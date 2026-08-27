मथुरा: यूपी के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने से एक यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसकर करीब 20 मीटर तक घिसटता चला गया. ड्यूटी पर तैनात जीआरपी के हेड कांस्टेबल सुरजीत कुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ लगाकर यात्री को ट्रेन से दूर खींच लिया और उसकी जान बचा ली. पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है. जीआरपी थाना मथुरा जंक्शन के पुलिसकर्मी यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफार्म पर ड्यूटी कर रहे थे. मंगलवार रात करीब 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर-9 पर ट्रेन संख्या 5045/5046 लालकुआं-राजकोट स्पेशल ट्रेन के रवाना होने के दौरान एक यात्री ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के साथ घिसटने लगा.

हेड कांस्टेबल ने यात्री की बचाई जान

यात्री को गिरते और ट्रेन के साथ घिसटते देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. दो यात्रियों ने भी उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके. इसी बीच ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल सुरजीत कुमार ने घटना को देखा और बिना समय गंवाए ट्रेन के पीछे दौड़ लगा दी. ट्रेन की गति तेज होने के बावजूद उन्होंने अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए यात्री को पकड़ लिया और खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

बड़ा हादसा होने से टल गया

हेड कांस्टेबल की तत्परता से यात्री की जान बच गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया. घटना के बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों और लोगों ने जीआरपी कर्मी के साहस की जमकर सराहना की. जीआरपी के अनुसार, सुरजीत कुमार ने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मानवता और साहस का परिचय दिया.

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