बहन के अफेयर से बौखलाया भाई, मांग में देखा प्रेमी के नाम का सिंदूर तो नहर में डुबाकर मार डाला

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हॉरर किलिंग की एक खौफनाक वरदात सामने आई है. बहन का अफेयर होने की बात भाई को इतनी नागवार गुज़री की उसने बहन को मौत के घाट उतार दिया. हैरानी की बात यह है कि बहन की हत्या करने के बाद आरोपी भाई उसकी लाश के पास घंटों बैठा रहा और फिर पुलिस को बुलाकर सारी कहानी खुद ही बता दी.

19 साल की बहन को पानी में डुबोकर मार डाला

रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र के भौराबारी गांव की है. यहां रहने वाले आदित्य यादव ने सोमवार को अपनी 19 साल की बहन नित्या यादव को पानी में डुबोकर निर्मम तरीके से मार डाला.नित्या 12वीं में पढ़ती थी. उसका एक शख्स के साथ पिछले तीन सालों से अफेयर चल रहा था. भाई ने बहन को कई बार समझने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी. भाई इस कदर नाराज हो गया कि उसने खौफनाक कदम उठाते हुए बहन की नहर में डुबोकर हत्या कर दी.

पुलिस ने बताया कि आदित्य यादव ने खुद कबूल किया है कि उसने अपनी बहन को पानी में डुबोकर मार डाला. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया. आरोपी ने बताया कि उसके पिता की मौत पहले ही हो गई थी. घर में वह दो बहनों और एक भाई के साथ रहता था. आरोपी पेशे से मजदूर है.

बहन के अफेयर के बौखलाए भाई ने की हत्या

आरोपी आदित्य ने बताया कि उसकी बहन का पिछले 3 सालों से अफेयर चल रहा था. उसने बहन की मांग में प्रेमी के नाम का सिंदूर भी देखा था. कई बार समझाने पर भी वह नहीं मानी. रविवार को वह घर से निकली और पूरी रात नहीं लौटी. काफी खोजने के बाद सोमवार सुबह पता चला कि वह पास के एक रेस्टोरेंट में गई है. वहां पर वह लड़के के साथ मिली. उसने बहन को काफी समझाया लेकिन वह प्रेमी को छोड़े को तैयार ही नहीं थी.

बात करने के बहाने वह बहन को घर से लगभग ढाई किलोमीटर दूर सुनसान जगह ले गया. गाड़ी रोककर पहले तो उसे पीटा, जिससे उसके सिर में चोट लग गई. फिर नहर के पानी में उसे डुबो दिया और डेढ़ घंटे तक वहां बैठा रहा. उसके बाद फिर थाने पहुंच गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी की सूचना पर मौके पर पहुंचकर लाश को पानी से बाहर निकाला और फिर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

आरोपी भाई हिरासत में, होगा एक्शन

एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्ताव ने बताया कि कैंपियरगंज थाने पर ग्राम भौराबारी की महिला ने तहरीर दिया है कि पारिवारिक विवाद में उन्हें के बड़े बेटे ने उनकी बेटी नित्या की पानी में डुबोकर हत्या कर दी है. पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर दी गई है. आरोपी को हिरासत में लेकर विधिक कारवाई की जा रही है.

