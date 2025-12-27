पत्नी के प्रेमी के साथ जाने से दुखी पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने कहा...

बिहार के बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र के कैथा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यह घटना शुक्रवा देर शाम की है. मृतक अनुज कुमार उर्फ सेठो पंजिकार के परिजनों ने उसकी पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर साजिशन हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. मृतक की पत्नी कुछ दिन पहले से अपने प्रेमी के साथ रह रही थी.

क्या कहना है मृतक के परिजनों का

मृतक की मां मंजू देवी ने आरोप लगाया है कि अनुज की पत्नी नेहा पंजिकार और करसोप निवासी उसके प्रेमी आदर्श प्रताप ने मिलकर अनुज की हत्या करवाई है.इस घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ अमर विश्वास अपने साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. घटनास्थल का मुआयना करने के बाद उन्होंने भागलपुर से फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को बुलाया.एफएसएल टीम ने घटनास्थल और मृतक के शरीर से कई नमूने एकत्र किए हैं.

परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक अनुज पिछले पांच दिन से गहरे मानसिक तनाव में था. उसकी पत्नी नेहा पंजिकार बीते करीब 25 दिन से प्रेमी आदर्श प्रताप के साथ रह रही थी. अनुज इसी बात से परेशान था. रोज की तरह घटना के दिन भी अनुज सुबह नाश्ता करने के बाद शंभूगंज गया था.शाम को घर लौटने पर उसने सीने में तेज दर्द की शिकायत की. हालत बिगड़ने पर एक ग्रामीण चिकित्सक को बुलाया गया. उसने दवा दी,इसके कुछ देर बाद ही अनुज की मौत हो गई. पुलिस ने घटनास्थल से एक एंटीबायटिक दवा भी बरामद की है.

पति पत्नी और वो

परिजनों ने बताया कि अनुज रोजगार के सिलसिले में गुजरात में रहता था. वह अपनी पत्नी और दो बेटियों को अपने साथ रखता था. करीब एक महीने पहले पत्नी की जिद पर उसने उसे दोनों बेटियों के साथ ट्रेन से घर भेज दिया था. भागलपुर जंक्शन तक पति-पत्नी के बीच बातचीत होती रही. लेकिन वहां से नेहा अपने प्रेमी आदर्श प्रताप के साथ शंभूगंज बाजार स्थित उसके घर चली गई. इसके बाद में उसने अनुज को हमेशा के लिए छोड़ने की बात कह दी.

बताया जा रहा है कि नेहा और आदर्श प्रताप के बीच पिछले तीन साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. एक सप्ताह पूर्व अनुज ने पत्नी को बंधक बनाने की शिकायत शंभूगंज थाने में की थी. पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए थाना बुलाया था, जहां नेहा ने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई थी. इसके बाद से अनुज और अधिक तनाव में रहने लगा.

अनुज की मौत के बाद दारोगा सौरभ कुमार ने बताया कि नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. एसडीपीओ अमर विश्वास ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की जानकारी मिल पाएगी.

