उत्तर प्रदेश: बलरामपुर में पुलिस चौकी के पास गूंगी युवती से दुष्कर्म, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर एक 22 वर्षीय गूंगी युवती के साथ दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यह वारदात सोमवार रात करीब 8 बजे हुई, जिसने जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं. यह घटनास्थल जिला मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों—जिलाधिकारी (डीएम), पुलिस अधीक्षक (एसपी), और अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) के आवासों के बेहद करीब है.

पीड़िता सोमवार रात अपनी ननिहाल से अपने घर की ओर जा रही थी, जो डीएम आवास के पास है. परिजनों का आरोप है कि रास्ते में एक युवक ने उसे जबरन अगवा कर पास के सुनसान खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया. चूंकि युवती बोल नहीं सकती, वह मदद के लिए शोर नहीं मचा सकी, और आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया. जब पीड़िता एक घंटे तक घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान वह खेत में संदिग्ध हालत में मिली. उसे तुरंत जिला महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

डॉक्टरों के अनुसार, पीड़िता की शारीरिक स्थिति स्थिर है, लेकिन वह गहरे सदमे में है. इस घटना ने न केवल पीड़िता और उसके परिवार को प्रभावित किया है, बल्कि स्थानीय समुदाय में भी आक्रोश पैदा किया है.

इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है. बहादुरपुर पुलिस चौकी के तीन से चार सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए, जबकि एसपी आवास के पास एक कैमरे में 14 सेकंड का फुटेज मिला, जिसमें पीड़िता भागती हुई दिख रही है. परिजनों का आरोप है कि इतने संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही के कारण यह वारदात हुई.

देहात कोतवाली प्रभारी बीएन सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं, और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा. यह घटना न केवल एक गंभीर अपराध है, बल्कि यह प्रशासन और पुलिस की जवाबदेही पर भी सवाल उठाती है.