विज्ञापन
विशेष लिंक

रोटी पर थूकता है... गाजियाबाद में करीम होटल के इस कारीगर की करतूत तो देखिए

दिल्ली के रहने वाले राहुल पचौरी ने होटल मालिक शाहरुख और कारीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. होटल मालिक शाहरुख को तो हिरासत में लिया जा चुका है वहीं कारीगर की तलाश की जा रही है. पढ़ें पिंटू तोमर की रिपोर्ट.

Read Time: 2 mins
Share
रोटी पर थूकता है... गाजियाबाद में करीम होटल के इस कारीगर की करतूत तो देखिए
एक बार फिर रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल.
  • गाजियाबाद के करीम होटल में रोटी पर थूकने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है.
  • सामने आए वीडियो में एक होटल पर खाना बना रहा कारीगर रोटी पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है.
  • दिल्ली के राहुल पचौरी ने होटल मालिक शाहरुख और कारीगर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गाजियाबाद:

देश के कई हिस्सों से अब तक रोटी पर थूकने के कई मामले सामने आ चुके हैं. पिछले दिनों इन मामलों पर काफी विवाद भी हुआ था. अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है. ताजा मामला गाजियाबाद का है. यहां पर रोटी पर थूकने का वीडियो सामने (Spitting On Roti) आते ही बवाल मच गया. कारीगर के अलग-अलग कपड़े पहने 2 वीडियो सामने आए हैं. वह रोटी पर थूकता नजर आ रहा है. मामला थाना अंकुर विहार के विजय विहार के करीम होटल का है. इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक शाहरुख को हिरासत में ले लिया है.

ये भी पढ़ें- थूक लगाकर बनाता था रोटी, वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Latest and Breaking News on NDTV

दिल्ली के रहने वाले राहुल पचौरी ने होटल मालिक शाहरुख और कारीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. होटल मालिक शाहरुख को तो हिरासत में लिया जा चुका है वहीं कारीगर की तलाश की जा रही है.

पहले भी रोटी पर थूकने का वीडियो हुआ था वायरल

गाजियाबाद में इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है. पहले भी तीन और मामले सामने आ चुके हैं.मार्च महीने में भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमे एक कारीगर तंदूर में रोटी बनाते समय थूकते हुए देखा गया था. रोटी में थूकने का यह मामला भगवती जागरण के दौरान का था. अब तक गाजियाबाद से इस तरह के चार मामले सामने आ चुके हैं. पहले तीन मामलों में पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मेरठ से भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Ghaziabad News, Spitting On Roti, Spitting On Rotis Incident, Spitting On Roti Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com