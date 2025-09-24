रोटी पर थूकता है... गाजियाबाद में करीम होटल के इस कारीगर की करतूत तो देखिए

देश के कई हिस्सों से अब तक रोटी पर थूकने के कई मामले सामने आ चुके हैं. पिछले दिनों इन मामलों पर काफी विवाद भी हुआ था. अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है. ताजा मामला गाजियाबाद का है. यहां पर रोटी पर थूकने का वीडियो सामने (Spitting On Roti) आते ही बवाल मच गया. कारीगर के अलग-अलग कपड़े पहने 2 वीडियो सामने आए हैं. वह रोटी पर थूकता नजर आ रहा है. मामला थाना अंकुर विहार के विजय विहार के करीम होटल का है. इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक शाहरुख को हिरासत में ले लिया है.

दिल्ली के रहने वाले राहुल पचौरी ने होटल मालिक शाहरुख और कारीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. होटल मालिक शाहरुख को तो हिरासत में लिया जा चुका है वहीं कारीगर की तलाश की जा रही है.

पहले भी रोटी पर थूकने का वीडियो हुआ था वायरल

गाजियाबाद में इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है. पहले भी तीन और मामले सामने आ चुके हैं.मार्च महीने में भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमे एक कारीगर तंदूर में रोटी बनाते समय थूकते हुए देखा गया था. रोटी में थूकने का यह मामला भगवती जागरण के दौरान का था. अब तक गाजियाबाद से इस तरह के चार मामले सामने आ चुके हैं. पहले तीन मामलों में पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मेरठ से भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं.