यूपी में पौने दो करोड़ महिलाओं को दिवाली के पहले फ्री LPG सिलेंडर मिलेगा, फटाफट कर लें ये काम

Free Gas Cylinder Kab Milega: उत्तर प्रदेश में पौन दो करोड़ से ज्यादा उज्जवला योजना की लाभार्थी महिलाएं हैं. इन्हें मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने कर दी है.

नई दिल्ली:

Free Gas Cylinder under PM Ujjwala Yojana: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली पर महिलाओं को तोहफा देते हुए फ्री एलपीजी सिलेंडर देने पर मुहर लगा दी है. दिवाली के पहले महिलाओं को ये सौगात मिल जाएगी. प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की लाभार्थी पौने दो करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, जिन्हें यह फ्री सिलेंडर मिलेगा. यूपी कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगी. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दायरे में आने वाली महिलाओं को मुफ्त में गैस एजेंसियों से ये एक सिलेंडर मिलेगा.होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर के साथ उज्जवला योजना के तहत सब्सिडी के साथ भी गैस सिलेंडर महिलाओं को दिया जाता है.

1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर
योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर (रिफिल) देने का फैसला किया है. लेकिन आपको भी ये फ्री सिलेंडर लेना है तो फटाफट ये काम करना होगा. अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले इसे तुरंत करवा लें, ताकि गैस एजेंसी मुफ्त सिलेंडर देने में कोई आनाकानी न करे. 

उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस सिलेंडर कैसे मिलेगा 

लाभार्थी महिला का आधार कार्ड (E KYC जरूरी)
BPL राशन कार्ड या गरीबी रेखा का प्रमाणपत्र
उज्जवला योजना से लिंक सक्रिय बैंक खाता नंबर
पासपोर्ट साइज के दो फोटो
आवासीय प्रमाणपत्र (जैसे राशन कार्ड या वोटर आईडी)

उज्जवला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

एलपीजी वितरक कंपनी (Indane, भारत गैस, HP) की वेबसाइट खोलें
New Ujjwala Yojana 2.0 के विकल्प पर क्लिक करें
ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म को फिल करें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड कर दें
फॉर्म सबमिट होने के बाद उसकी कॉपी लेकर नजदीकी गैस डीलर विक्रेता को सौंपे
वेरिफिकेशन के बाद 10 से 15 दिन में मुफ्त चूल्हा और गैस सिलेंडर आपके घर आएगा

ऑफलाइन आवेदन भी संभव
गैस एजेंसी जाकर उज्ज्वला योजना का आवेदन फॉर्म लें
उसमें नाम-पता, फैमिली की जानकारी, आधार, खाता नंबर और बीपीएल-राशन कार्ड की जानकारी दें
फॉर्म और दस्तावेज को सावधानीपूर्वक पढ़कर जमा करें ताकि गलती से ये रिजेक्ट न हो
डॉक्यूमेंट वेरिफाई होने के बाद मुफ्त LPG कनेक्शन का मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा

LPG सिलेंडर 300 रुपये सस्ता! मोदी सरकार की उज्ज्वला स्कीम में सब्सिडी का बड़ा फायदा, जानिए कैसे उठाएं लाभ

10 करोड़ से ज्यादा उज्जवला गैस सिलेंडर कनेक्शन
देशभर में उज्ज्वला गैस सिलेंडर के लाभार्थियों की तादाद 10 करोड़ 35 लाख के करीब है. सरकार प्रत्येक उज्जवला गैस कनेक्शन पर गैस चूल्हे और सिलेंडर 2050 रुपये खर्च करती है.इसमें 1 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, रेगुलेटर और गैस चूल्हा निशुल्क दिया जाता है. केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 लाख नए उज्जवला गैस कनेक्शन नवरात्रि के दौरान देने की घोषणा की है. इससे देश में कुल उज्जवला गैस कनेक्शनधारक 10 करोड़ 60 लाख तक पहुंच जाएंगे. इस पर 500 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की जाएगी. 

