नवरात्र पर महिलाओं के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा...25 लाख फ्री LPG कनेक्शन का ऐलान, जानें किसे मिलेगा फायदा?

नवरात्र के मौके पर मोदी सरकार (Modi Government) ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के तहत 25 लाख अतिरिक्त मुफ्त एलपीजी कनेक्शन (Free LPG connections) देने का ऐलान किया है. इसका फायदा गरीब घरों की उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पास अब तक गैस कनेक्शन नहीं है.

PM Ujjwala Yojana Free LPG Gas Connection : अब तक देशभर में 10.33 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उज्ज्वला योजना का फायदा मिल चुका है.
नई दिल्ली:

त्योहारों पर अक्सर लोग सरकार से किसी न किसी राहत की उम्मीद करते हैं. इस बार त्योहारों के सीजन में लोगों को डबल  बेनिफिट मिलने जा रहा है.22 सितंबर से लागू हुए GST 2.0 से किचन से लेकर रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं.अब इसके साथ ही नवरात्र के मौके पर महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है.

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ( Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत 25 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का ऐलान किया है.इसका फायदा गरीब घरों की उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पास अब तक गैस कनेक्शन नहीं है.

नए कनेक्शन में पहला सिलेंडर और चूल्हा भी फ्री मिलेगा

तेल मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने इस विस्तार के लिए 676 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसमें से 512.5 करोड़ रुपये से 25 लाख डिपॉजिट-फ्री कनेक्शन दिए जाएंगे. एक कनेक्शन की लागत 2,050 रुपये होगी, जिसमें सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप, इंस्टॉलेशन और गैस बुकलेट शामिल है. साथ ही पहला सिलेंडर और चूल्हा भी फ्री मिलेगा. यानी लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन, पहली रीफिल और स्टोव के लिए एक रुपये भी खर्च नहीं करना होगा.

उज्ज्वला योजना का अब तक का सफर

उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) मई 2016 में शुरू हुई थी. शुरुआत में 8 करोड़ मुफ्त कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था, जो 2019 में पूरा हो गया. इसके बाद अगस्त 2021 में उज्ज्वला 2.0 शुरू की गई और धीरे-धीरे लक्ष्य बढ़ाया गया. अब तक देशभर में 10.33 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उज्ज्वला योजना का फायदा मिल चुका है. इस नए फैसले के बाद यह संख्या बढ़कर 10.58 करोड़ हो जाएगी.

कैसे मिलेगा फायदा?

उज्ज्वला योजना का फायदा पाने के लिए महिला को 18 साल से ज्यादा उम्र की होना चाहिए और उसके परिवार में पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए. आवेदन ऑनलाइन या पास के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां KYC और जरूरी दस्तावेज देकर किया जा सकता है. सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पूरी प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटर करती हैं ताकि किसी को गलत फायदा न मिले.

नवरात्र पर महिलाओं के लिए खास तोहफा

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नवरात्र की शुरुआत पर यह फैसला इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को देवी दुर्गा के समान सम्मान देते हैं. उज्ज्वला योजना ने न सिर्फ रसोई को धुएं से मुक्त किया है, बल्कि करोड़ों महिलाओं की सेहत और जीवन में भी बड़ा बदलाव लाया है.

हरदीप सिंह पुरी ने इसे महिलाओं की असली ताकत और सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि यह योजना अब एक क्रांति का रूप ले चुकी है, जो देश के हर कोने तक पहुंच चुकी है.
 

