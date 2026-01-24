बारिश और शुगर मिल की गंदगी...इस सड़क पर जो आया वही फिसलता चला गया-VIDEO

- उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में शुगर मिल की गंदगी सड़क पर फैलने से बाइक सवारों के लिए गंभीर खतरा खड़ा हो गया
- बारिश के कारण सड़क पहले से फिसलन भरी थी और शुगर मिल की गंदगी ने स्थिति और खराब कर दी है
- धनौरा अमरोहा मार्ग पर दो दर्जन से अधिक बाइक सवार फिसलन के कारण घायल हो चुके हैं
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में शुगर मिल की घोर लापरवाही लोगों की जान के लिए खतरा बन गई है. बारिश की वजह से सड़क पर पहले ही फिसलन थी और उसके बाद शुगर मिल ने भी अपनी गंदगी वहीं फैला दी, इससे लगातार हादसे हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि अब तक दो दर्जन से ज्यादा बाइक सवार फिसलन भरी सड़क से फिसलकर घायल हो चुके हैं.
यूपी के अमरोहा में बारिश और शुगर मिल की गंदगी...इस सड़क पर जो आया वही फिसलता चला गया, वीडियो आया सामने#Amroha pic.twitter.com/QgwRkZ6qRu— NDTV India (@ndtvindia) January 24, 2026
ये पूरा मामला धनौरा अमरोहा मार्ग का है. यहां हल्की बारिश के कारण सड़क पर फिसलन बनी हुई थी. अब शुगर मिल की लापरवाही के चलते सड़क पर और गंदगी फैल गई. चीनी मिल की गंदगी रोड पर होने के कारण दो दर्जन से ज्यादा बाइक सवार फिसलकर चोटिल हो गए हैं.
सड़क पर फिसलन के कारण बाइक सवारों के घिरने का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें दिख रहा है कि एक के बाद एक बाइक सवार फिसलते चले गए. वीडियो में दिख रहा है कि पहले एक बाइक सवार गिरता है. बाइक सवार किसी महिला के साथ जा रहा था लेकिन सड़क पर फिसलन होने के कारण गिर गया. लोग उसे संभाल ही रहे थे कि फिर एक और बाइक सवार आकर फिसल गया.
वीडियो में आगे दिख रहा है कि एक साथ तीन बाइक सवार फिसल गए. सबसे पहले सामान लेकर जा रहा एक बाइक सवार जोर से फिसला और उसके बाद सामने से आ रहे दो बाइक सवार भी फिसल गए. पूरी सड़क पर सुबह से ही बाइक सवार लगातार फिसल रहे हैं. दर्जनों को चोटें आई हैं.
