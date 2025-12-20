संभल में घने कोहरे का कहर, सड़क हादसे में चार की दर्दनाक मौत

संभल में शुक्रवार रात घने कोहरे और तेज रफ्तार ने चार जिंदगियां छीन लीं. मुरादाबाद–आगरा हाईवे पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार चार लोगों को कुचल दिया. हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई. संभल के जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने हादसे में चार मौत की पुष्टि की है. वहीं, कंटेनर चालक और परिचालक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

दर्दनाक हादसा बहजोई कोतवाली क्षेत्र के खजरा गांव के पास शुक्रवार देर रात हुआ. घने कोहरे से ढकी सड़क पर तेज रफ्तार आयशर कंटेनर ट्रक अनियंत्रित हो गया और बाइक सवार चार लोगों को रौंदता हुआ सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और चारों वाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे. बाइक पर दो पुरुष, एक महिला और एक 12 वर्षीय बच्चा सवार था, सभी बहजोई से अपने गांव कमालपुर लौट रहे थे.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया. वहीं, एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे में कंटेनर चालक और परिचालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए. चालक ट्रक में फंस गया था, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

संभल डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया, “खजरा खाकम गांव के पास चिप्स से भरे कैंटर ने बाइक सवार चार लोगों को रौंद दिया. बाइक पर दो पुरुष, एक महिला और एक 12 वर्षीय बच्चा सवार थे. तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। कैंटर चालक बाइक सवारों को बचाने की कोशिश में पेड़ से टकरा गया, जिसमें चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, चारों लोगों की मौत की पुष्टि की गई है.”