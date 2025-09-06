लखनऊ में कैफे के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, बदमाशों ने कार पर बरसाई गोलियां

- लखनऊ के अलीगंज थाने के क्षेत्र में एक कैफे के बाहर स्विफ्ट डिजायर कार पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की.
- फायरिंग की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.
- पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.
लखनऊ में एक कैफे के बाहर अज्ञात लोगों ने एक स्विफ्ट डिज़ायर कार पर सरेआम फायरिंग की और मौके से भाग गए. फायरिंग में कार के मालिक निखिल बाल-बाल बचा गया है. निखिल की गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक कई फायरिंग की. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच और जांच में जुट गई. कैफे के आसपास क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फूटेज खंगाले जा रहे है. पुलिस की एक टीम अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है.
"मौके पर अब शांति है"
इस मामले पर अधिक जानकारी देते हुए ADCP North ने बताया कि रात करीब 10:30 के आसपास अलीगंज थाने में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी. ये सूचना निखिल नाम के व्यक्ति द्वारा दी गई थी. निखिल ने पुलिस को बताया कि ब्लैकबग कैफे जो पूर्णिया चौकी क्षेत्र के आसपास पड़ता है वहां उसकी स्विफ्ट डिजायर कार के ऊपर किसी ने फायरिंग करी. सूचना पर थाने की पूरी फोर्स मौके पर पहुंची घटना स्थल का निरीक्षण किया गया. साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है मौके पर शांति है. बदमाशों को जल्द पकड़ लिया जाएगा.
आखिर किस वजह से ये फायरिंग की गई ये अभी साफ नहीं हो सका है. इस मामले में पुलिस निखिल से भी पूछताछ कर रही है और पता लगाने में जुटी है कि क्या निखिली की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है.
