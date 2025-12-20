विज्ञापन
नाज खान बुरी फंसी, रील बनाकर किया था किन्नरों का अपमान, हो गई FIR

नाज खान के खिलाफ FIR कराने वाली लकी किन्नर ने कहा है कि नाज की उन टिप्पणियों से पूरा किन्नर समाज आहत है और उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है.

नाज खान बुरी फंसी, रील बनाकर किया था किन्नरों का अपमान, हो गई FIR
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर अक्सर छाई रहने वाली नाज खान की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है. दरअसल, यूपी के उन्नाव में नाज खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, ये FIR नाज खान की उस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज कराई जो उन्होंने किन्नर समाज के लोगों को लेकर की थी. किन्नर समाज की तरफ से लकी किन्नर ने ये मामला दर्ज कर कराया है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

आपको बता दें कि ये मामला 9 और 10 दिसंबर की रात की है. उन्नाव के सदर कोतवाली के पीडी नगर मे रहने वाली रील गर्ल नाज खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. इस वीडियो में वो किन्नर समाज के लोगों को लेकर आपत्तिजनक बातें कर रही थी. हालांकि, जब ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो इसके बाद नाज खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक और वीडियो जारी कर अपने पुराने वीडियो को लेकर सबसे माफी मांगी. लेकिन देर रात बीघापुर शास्त्री नगर मे रहने वाली किन्नर लकी ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर रील गर्ल नाज खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई. इस FIR में आरोप लगाया गया कि पूरा किन्नर समाज आहत है और उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है.

 पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी रील गर्ल नाज खान के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.आपको बता दें की ये रील गर्ल से जुड़ा पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी सार्वजनिक स्थलों पर डर्टी डांस की रील अपलोड करने में रील गर्ल नाज खान विवादों से घिरी रही है. सोशल मीडिया पर माफी मांगने के बाद भी हर बार डर्टी टॉक, डर्टी डांस के मामले सामने आते रहे हैं. (इनपुट गौरव शर्मा)

