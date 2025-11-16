विज्ञापन
विशेष लिंक

UP: होटल में बिना किराया दिए 18 दिनों से ठहरे फर्जी विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया

जांच में यह भी पता चला कि दोनों ने हाल के दिनों में कई दुकानों और रेस्टोरेंट में जाकर कथित तौर पर अपनी फर्जी पहचान का दिखावा किया था. पुलिस ने बताया कि दोनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है.

Read Time: 2 mins
Share
UP: होटल में बिना किराया दिए 18 दिनों से ठहरे फर्जी विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया
आगरा:

आगरा जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने कथित तौर पर विधायक बताकर होटल के कमरे का बिना किराया दिए 18 दिनों तक रहने को लेकर दिल्ली के तुगलकाबाद निवासी विनोद और उसके साथी मनोज को हिरासत में लिया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, विनोद ने खुद को विधायक बताया और धौंस देकर 18 दिन से बिना किराया दिए होटल में ठहरा हुआ था. जब होटल मालिक पवन ने भुगतान मांगा, तो विनोद ने कथित तौर पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की. बाद में पवन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) इमरान ने कहा,‘‘होटल मालिक ने शिकायत की थी कि दो लोग 18 दिनों से ठहरे हुए थे और उनमें से एक खुद को विधायक बता रहा और किराया देने से इनकार कर रहा. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची.''

उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान, पुलिस को पता चला कि विनोद विधायक नहीं है, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया. इमरान के अनुसार उनके पास से "सांसद" लिखी और हूटर लगी एक कार भी बरामद की गई है, जिसे जब्त कर लिया गया है.

जांच में यह भी पता चला कि दोनों ने हाल के दिनों में कई दुकानों और रेस्टोरेंट में जाकर कथित तौर पर अपनी फर्जी पहचान का दिखावा किया था. पुलिस ने बताया कि दोनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fake MLA Arrested Agra, Fake MLA Arrested, UP News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com