शादी के 3 महीने बाद मोना की संदिग्ध मौत, आगरा से इटावा पहुंचे परिजन बोले- बेटी की हत्या की, पति-सास फरार

इटावा: शादी के तीन महीने बाद इटावा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष अस्पताल पहुंचा और जमकर हंगामा किया. आगरा की रहने वाली नवविवाहिता के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने बेटी की हत्या की है. इस आरोप के बाद अस्पताल में ही दोनों पक्ष सामने आए गए और जमकर कहासुनी हुई. हंगामे की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया. पुलिस ने मृतका के ससुर को हिरासत में ले लिया है, जबकि पति और सास मौके से फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.
आगरा की रहने वाली थी मोना
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अस्पताल में जमकर हुआ हंगामा, पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी लगने पर मोना के परिजन अस्पताल पहुंचे और ससुरालियों पर फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया. जिसे लेकर अस्पताल परिसर में ही दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हो गई. हंगामा बढ़ते देख घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पर थाना सिविल लाइन और कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मोना के ससुर को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसके फरार पति और सास की तलाश शुरू कर दी है.
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मोना के भाई ने ससुराल पक्ष पर क्या आरोप लगाए?
कैसे हुई मौत पीएम रिपोर्ट बताएगी?
पुलिस ने मोना के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है, हिरासत में लिए गए आरोपी ससुर से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मौत का सही कारण पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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