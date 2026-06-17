शादी के 3 महीने बाद मोना की संदिग्ध मौत, आगरा से इटावा पहुंचे परिजन बोले- बेटी की हत्या की, पति-सास फरार

​इटावा: शादी के तीन महीने बाद इटावा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष अस्पताल पहुंचा और जमकर हंगामा किया. आगरा की रहने वाली नवविवाहिता के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने बेटी की हत्या की है. इस आरोप के बाद अस्पताल में ही दोनों पक्ष सामने आए गए और जमकर कहासुनी हुई. हंगामे की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया. ​पुलिस ने मृतका के ससुर को हिरासत में ले लिया है, जबकि पति और सास मौके से फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

10 मार्च 2026 को हुई थी मोना संखवार की शादी.

आगरा की रहने वाली थी मोना

जानकारी के अनुसार, 23 साल की मोना संखवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जैतपुर कला की रहने वाली थी. 10 मार्च 2026 को उसकी शादी इटावा के कोतवाली थाना क्षेत्र के लोधी मोहल्ला में रहने वाले सचिन संखवार के साथ हुई थी. 16 जून मंगलवार देर शाम ससुराल पक्ष के लोग मोना को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचे. उनका कहना था कि मोना ने फांसी लगा ली है. जांच के बाद डॉक्टरों ने मोना को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, उसके गले पर कसने (फांसी लगाने) जैसा निशान था.

अस्पताल में हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस.

अस्पताल में जमकर हुआ हंगामा, पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी लगने पर मोना के परिजन अस्पताल पहुंचे और ससुरालियों पर फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया. जिसे लेकर अस्पताल परिसर में ही दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हो गई. हंगामा बढ़ते देख घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पर थाना सिविल लाइन और कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मोना के ससुर को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसके फरार पति और सास की तलाश शुरू कर दी है.

बेटी की मौत के बाद रोते-बिलखते परिजन.

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मोना के भाई ने ससुराल पक्ष पर क्या आरोप लगाए?

मोना के भाई शिवम ने ससुराल वालों को गंभीर आरोप लगाए. उसका कहना है कि शादी के बाद से ही पति और सास मोना को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे. उसका पति सचिन कोई काम-धंधा नहीं करता था, दिन भर घर में ही पड़ा रहता था. जिसके चलते सास का व्यवहार मोना के प्रति बहुत खराब था. शिवम ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटकाया गया है. ससुराल पक्ष की ओर से उन्हें इसकी सूचना भी नहीं दी गई थी.

शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती पुलिस.

कैसे हुई मौत पीएम रिपोर्ट बताएगी?

पुलिस ने मोना के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है, हिरासत में लिए गए आरोपी ससुर से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मौत का सही कारण पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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