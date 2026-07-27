वाराणसी में एक शिक्षिका ने पांच साल के बच्चे के “निजी अंग” को गर्म चाकू से जलाया

वाराणसी के पांडेपुर में एक निजी स्कूल में पांच साल के एक बच्चे के पैंट में पेशाब कर देने से नाराज एक शिक्षिका ने उसके “निजी अंग” को कथित तौर पर गर्म चाकू से जला दिया. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक शिक्षिका, स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

अधिवक्ता केसरी जायसवाल ने बताया कि एक ‘प्ले' स्कूल में नर्सरी का छात्र उनका पांच वर्षीय बेटा सरीन 24 जुलाई को रोज की तरह स्कूल गया था. घर लौटने पर उसने अपने “निजी अंग” में दर्द की शिकायत की. जब उसकी मां ने जांच की तो निजी अंग पर छाले पड़े मिले. उन्होंने कहा कि पूछने पर बच्चे ने बताया कि बाथरूम जाने के लिए सरीन ने शिक्षिका प्रीति कुशवाहा से अनुमति मांगी थी, लेकिन उसे मना कर दिया गया.

जायसवाल के अनुसार इसके बाद बच्चे ने पैंट में ही पेशाब कर दिया, जिससे गुस्साई शिक्षिका उसे दूसरे कमरे में ले गई और वहां गैस चूल्हे पर चाकू गर्म कर बच्चे के ‘निजी अंग' को जला दिया. जायसवाल ने बताया कि 25 जुलाई को वह पत्नी और बच्चे के साथ स्कूल पहुंचे और प्रधानाचार्य एवं प्रबंधन से शिकायत की. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल पक्ष ने कार्रवाई करने के बजाय कहा कि 'जो करना है कर लीजिए.' इसके बाद उन्होंने पुलिस को तहरीर दी.

लालपुर-पांडेयपुर थाने ने बताया कि तहरीर के आधार पर शिक्षिका प्रीति कुशवाहा, स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 118(1) (चाकू, आग अन्य खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-

भारत ने एमवी ओमोर्फी पोत मामले में यूक्रेन के राजदूत को तलब किया

