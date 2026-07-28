Parliament Monsoon Session 2026 LIVE Updates: लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में मंगलवार को भी हंगामें के आसार हैं. पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' संसद में पेश हो चुका है. जिस पर आज चर्चा होगी. इससे पहले संसद भवन में सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर संसद पुस्तकालय भवन में NDA सांसदों की बैठक होगी. 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. जिस पर 'एंटी-पेपर लीक बिल' पर चर्चा होगी. बता दें कि इस बिल पर पिछले कई दिनों से गतिरोध चल रहा था. लेकिन अब सभी राजनीतिक दल सहमत हुए हैं.