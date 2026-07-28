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नई दिल्ली:

Parliament Monsoon Session 2026 LIVE Updates: लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में मंगलवार को भी हंगामें के आसार हैं. पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' संसद में पेश हो चुका है. जिस पर आज चर्चा होगी. इससे पहले संसद भवन में सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर संसद पुस्तकालय भवन में NDA सांसदों की बैठक होगी. 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. जिस पर  'एंटी-पेपर लीक बिल' पर चर्चा होगी. बता दें कि इस बिल पर पिछले कई दिनों से गतिरोध चल रहा था. लेकिन अब सभी राजनीतिक दल सहमत हुए हैं. 

Jul 28, 2026 07:31 (IST)
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लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा

लोकसभा में पेपर लीक बिल सोमवार को पेश हो गया है. जिसके बाद मंगलवार लोकसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा की सहमति बन गई है. जिसके बाद मंगलवार को सदन में पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी. 

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