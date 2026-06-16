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ट्विशा शर्मा मौत मामले में सुनवाई, गिरिबाला की डिमांड- 'वकील से मिलने पर पाबंदी न हो', दोनों की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग

पूर्व जज गिरिबाला ने कोर्ट में कहा कि जेल में वकील से मिलने के समय पर पाबंदी न लगाई जाए और मीडिया को इस मामले से दूर रखा जाए.

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ट्विशा शर्मा मौत मामले में सुनवाई, गिरिबाला की डिमांड- 'वकील से मिलने पर पाबंदी न हो', दोनों की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग
गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

ट्विशा शर्मा मौत मामले में मंगलवार, 16 जून को पूर्व जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया गया. इस सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से आरोपी समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया. वहीं गिरीबाला ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि जेल में वकील से मिलने के समय पर पाबंदी न लगाई जाए, कानूनी सलाह के लिए पूरा समय दिया जाए.'

 गिरिबाला और समर्थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए पेश

पूर्व जज गिरिबाला सिंह समर्थ सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया. दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में रहते हुए वर्चुअल माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए. इस दौरान गिरिबाला के वकील जॉर्ज कार्लो ने कोर्ट में कहा कि मीडिया को मामलें से दूर रखा जाए और ट्विशा के परिजनों के वकीलों को भी मीडिया में बयान देने से रोका जाए.

'ट्विशा के परिजनों की मोबाइल जांच करने की मांग

गिरिबाला और समर्थ के वकील ने कोर्ट में आवेदन दिया है, जिसमें कहा है कि ट्विशा के माता-पिता, भाई और भाभी का मोबाइल जब्त कर जांच की जाए. हालांकि इस आवेदन पर 27 जून को कोर्ट सुनवाई होगी.

'30 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग'

वहीं सीबीआई ने अदालत को बताया कि उक्त 2nd पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक एजेंसी को प्राप्त नहीं हुई है. इस सुनवाई के दौरान CBI ने सास गिरिबाला सिंह  और पति समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया.

ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा और भाई मेजर हर्षित शर्मा भी कोर्ट में मौजूद हैं. फिलहाल दोनों पक्षों के वकील फैसले का इंतजार कर रहे हैं. 

बता दें कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति समर्थ और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. वहीं इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है. इस मामले में सास गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह आरोपी हैं और वर्तमान में दोनों न्यायिक हिरासत में हैं.

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