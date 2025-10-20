विज्ञापन
या तो खुद गोली मार लो, वरना हम मार देंगे... क्या दबाव में आकर की थी कपड़ा व्यापारी नीरज जैन ने आत्महत्या?

बाराबंकी में बीते रविवार को कपड़ा व्यापारी नीरज जैन की आत्महत्या के मामले ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है. अब इस केस से जुड़ा एक वायरल ऑडियो सामने आया है, जिसमें व्यापारी को दी गई धमकी और वसूली की बातें उजागर हो रही हैं. ऑडियो में एक कथित आरोपी की आवाज सुनाई दे रही है, जो कह रहा है – या तो खुद को गोली मार लो, वरना हम सरेबाजार मार देंगे.

मृतक के भाई ने कहा, मेरे भाई को धमकियां दी गईं उससे जबरन ब्याज वसूली की जाती रही थी.
  • यूपी के बाराबंकी में कपड़ा व्यापारी नीरज जैन ने मानसिक दबाव के कारण आत्महत्या कर ली थी.
  • जांच में पता चला कि नीरज जैन ने करीब 28 लाख रुपये उधार लिए थे, जो ब्याज बढ़कर 42 लाख हो गए थे.
  • अब इस केस से जुड़ा एक वायरल ऑडियो सामने आया है, जिसमें व्यापारी को धमकी दी जा रही है.
बाराबंकी:

यूपी के बाराबंकी के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी नीरज जैन ने बीते रविवार को आत्महत्या कर ली थी. जांच में सामने आया है कि उन्होंने करीब 28 लाख रुपये उधार लिए थे जो ब्याज बढ़कर 42 लाख हो गए. इसी विवाद को लेकर आरोपी पक्ष से लगातार मानसिक दबाव डाला जा रहा था. वायरल ऑडियो में ब्याज दर 10 प्रतिशत मासिक तक तय होने की बात भी सुनी जा सकती है. इस ऑडियो में एक आवाज नीरज जैन की बताई जा रही है जबकि दूसरी सेवानिवृत्त दारोगा और नामजद आरोपी उमाकांत उपाध्याय की बताई जा रही है जो लखपेड़ाबाग निवासी हैं. पुलिस ने इस ऑडियो क्लिप को केस डायरी में शामिल करते हुए फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है.

जबरन ब्याज वसूली की जा रही थी

मृतक के भाई ने कहा, मेरे भाई को धमकियां दी गईं उससे जबरन ब्याज वसूली की जाती रही. पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे ताकि हमें न्याय मिल सके. यह घटना पूरे व्यापारी समाज के लिए झटका है. अगर व्यापारियों को इसी तरह धमकाया जाएगा तो किसी का भी मनोबल नहीं बचेगा. एफआईआर में सात नामजद आरोपी हैं. वायरल ऑडियो और सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

पुलिस अब सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और बैंक लेन-देन की भी बारीकी से जांच कर रही है. इस मामले ने पूरे जिले में सनसनी मचा दी है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द सच्चाई सामने लाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

