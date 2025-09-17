रायबरेली के आसमान में चमकती मशीन... डर के कारण रातभर जागते गांववाले... जानें क्या है पूरी कहानी

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इन दिनों गांव वालों में एक अजीब सा डर है. रात के समय उड़ते ड्रोन को देखकर ग्रामीण दहशत में हैं. सोमवार रात को ड्रोन नजर आए हैं. पुलिस ने अज्ञात शख्‍स के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. ग्रामीणों का कहना है कि ड्रोन से चोर गांवों में निगरानी रखते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं. गांववालों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वह इस मामले में अनदेखी कर रही है.

पुलिस ने बता रही अफवाह

जगतपुर के हरपुर हल्ला, बिंदागंज, पराहरी, उमरी, पारी, पूरे कैथन, दौलतपुर में रात होते ही गांव के ऊपर ड्रोन उड़ने लगते हैं. यह सिलसिला पिछले तीन दिन से चल रहा है. गांववाले रातभर जागने को मजबूर हैं. गांव के लोग उड़ते ड्रोन का वीडियो बनाने का दावा कर रहे हैं. वहीं, पुलिस इस मामले को पूरी तरह से अफवाह करार दे रही है. हालांकि पुलिस ने यह भी कहा है कि वह 112 के माध्यम से इस पूरे मामले का पता लगवा रही है.

क्‍या बच्‍चे, क्‍या बुजुर्ग, हर कोई डरा हुआ

रायबरेली के एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्‍हा ने इस पर कहा कि अभी पश्चिम में भी इस तरह की अफवाह आ रही थी. ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है. वहीं कई गांवों में ड्रोन उड़ने की घटनाओं से महिलाएं और बच्चे डरे हुए हैं. हरपुर हल्ला निवासी बुद्धिमान सिंह की तहरीर पर पुलिस ने युवक पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू की है. गांव के आसपास से ही ड्रोन उड़ाए जाने की खबरें हैं.

एएसपी बोले, ऐसे कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता

एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा ने बताया कि कोई ऐसे ड्रोन नही उड़ा सकता है. ड्रोन की एक प्रचालन समिति होती है. अगर कोई सरकारी सर्वेक्षण होता है तो उसकी सूचना पहले ही दी जाती है. उनका कहना है कि ऊंचाहार की घटना में पुलिस के पहुंचने से पहले ड्रोन गायब हो जाते है. मामले की जांच की जा रही है. ड्रोन उड़ने की घटनाएं लगातार सुनने में आ रही है ग्रामीण दहशत में है पुलिस इसे अफवाह बता रही है ग्रामीणों का मानना है कि पुलिस इस पूरे मामले में संजीदा नहीं है.



रायबरेली से फैज अब्‍बास की रिपोर्ट