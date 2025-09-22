विज्ञापन
UP CRIME NEWS: दहेज की डिमांड, ससुराल ने बहू के कमरे में छोड़ दिया सांप, फिर हुआ दर्दनाक खेल

कानपुर में दहेज के लालच में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर कमरे में बंद करके सांप से कटवाकर जान से मारने की कोशिश की.

  • कानपुर में दहेज के लिए बहू रेशमा खान को ससुराल वालों ने सांप से कटवाकर मारने की कोशिश की
  • रेशमा की शादी 2021 में शाहनवाज खान से हुई थी और दहेज में कुल साढ़े सात लाख रुपये की मांग की गई थी
  • ससुराल वालों ने रेशमा को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी और उसकी तीन साल की बेटी को जबरन अलग कर दिया था
कानपुर:

दहेज के दानवों ने एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार किया है. कानपुर में दहेज के लालच में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर कमरे में बंद करके सांप से कटवाकर जान से मारने की कोशिश की. यह दिल दहला देने वाला मामला कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र का है. गंभीर हालत में पीड़ित महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना की पीड़िता, रेशमा खान, हैलट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं.

क्या है पूरा मामला?

रेशमा की बहन रिजवाना बेगम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, रेशमा की शादी 19 मार्च, 2021 को अयान उर्फ शाहनवाज खान से हुई थी. शादी के वक्त ही ससुराल वालों ने कमरा बनवाने के लिए 2 लाख रुपये मांगे थे, जिसमें से 1.5 लाख रुपये दे भी दिए गए थे.

इसके बावजूद, शादी के कुछ समय बाद ही पति अयान खान, सास शमशाद बेगम, ससुर उमर, जेठ इमरान, और ननदें आफरीन, अमरीन, और समरीन दहेज में 5 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करते हुए रेशमा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे.

सांप से कटवाकर जान लेने की कोशिश

शिकायत के अनुसार, रेशमा को कई बार गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की गई. 18 और 19 सितंबर, 2025 की रात को ससुराल वालों ने उसकी तीन साल की बेटी को उससे छीन लिया और उसे जबरन एक कमरे में सोने के लिए भेज दिया, जिसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया.

अगली सुबह करीब 5 बजे, एक काले सांप ने रेशमा के दाहिने पैर में काट लिया. रेशमा के चीखने-चिल्लाने के बावजूद किसी ने दरवाजा नहीं खोला. किसी तरह, उसने अपनी बहन रिजवाना को फोन करके घटना की जानकारी दी. रिजवाना मौके पर पहुंची और रेशमा को तुरंत अस्पताल ले गई. अस्पताल में दिए गए बयान में रेशमा ने आरोप लगाया है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जान से मारने की नीयत से कमरे में सांप छोड़ा था.

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी

इस मामले में कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर अशुतोष कुमार ने बताया कि पीड़िता की बहन की तहरीर पर पति अयान खान समेत सात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास (धारा 307) और दहेज उत्पीड़न (धारा 498ए) जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

