यूपी में पार की हैवानियत की हद, उधार का पैसा वापस लेने पहुंचे युवक को पेचकस से गोदा, हुई मौत

घायल अवस्था में मृतक अनीश का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है.पुलिस ने सूचना पर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

यूपी में पार की हैवानियत की हद, उधार का पैसा वापस लेने पहुंचे युवक को पेचकस से गोदा, हुई मौत
  • संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र में कर्ज मांगने पर युवक अनीश की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई
  • मृतक अनीश ने आरोपी भूरे को सात लाख रुपये उधार दिए थे और पैसे की मांग पर विवाद हुआ था
  • आरोपियों ने अनीश के शरीर को पेचकस से गोदा और धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई
यूपी के संभल के चंदोसी थाना इलाके में कर्ज का तगादा करने पर युवक को घर बुलाकर दंपत्ति ने परिवार के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपियों ने युवक के पूरे शरीर को पेचकर और धारदार हथियार से बेरहमी से गोदा. लहूलुहान हालत में युवक ने आरोपियों के शिकंजे से छूटकर अपने घर पर पहुंचकर दम तोड़ दिया. जानकारी के मुताबिक मृतक के आरोपियों पर 7 लाख रुपये का कर्ज है. पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है. 

क्या है पूरा मामला?

मामला संभल के चंदौसी क्षेत्र में लक्ष्मणगंज बारिश नगर का है. 30 वर्षीय मृतक अनीश ने भूरे नामक व्यक्ति को 7 लाख रुपये उधार दिए थे. काफी समय से वो अपने पैसे की मांग कर रहा था. जब पैसे लेने आरोपी भूरे के घर अनीश गया तो भूरे और उसकी पत्नी ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में अनीश घायल हो गया. अनीश घायल अवस्था में घर पहुंचा, जहां उसकी मौत हो गई. 

पुलिस ने शुरू की जांच

घायल अवस्था में मृतक अनीश का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है.पुलिस ने सूचना पर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

सामने आया अलग एंगल

हालांकि जांच में कुछ संदिग्ध कारण सामने आए हैं.ASP राजेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, 'भूरे की पत्नी से अनीश मिलने आया था. जब परिवार को इसका पता चला तो आरोपी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोपी भूरे और उसकी पत्नी दोनों को हिरासत में ले लिया गया है. पूछताछ की जा रही है.

'मेरे बेटे को बेरहमी से मारा'

मृतक के पिता ने बताया कि मेरे बेटे को बेरहमी से मारा गया. शरीर को पेचकस से गोदा गया. जब वो घर आया था तो उसका दांत भी टूटा हुआ था. हालांकि ये तो पुलिस जांच में साफ हो पाएगा कि मामला क्या है. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

