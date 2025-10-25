लखनऊ में 12वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

यूपी की राजधानी लखनऊ में 18 साल की इंटरमीडिएट छात्रा के साथ एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. कार सवार युवकों ने लिफ्ट देने के बहाने छात्रा को जबरन गाड़ी में बैठाया, चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया और फिर सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया. इस मामले में पुलिस ने अंशुमान और जुनैद नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है वहीं तीसरे की तलाश जारी है.



घरवालों से नाराज होकर निकली थी युवती

पीड़िता 12वीं की छात्रा है. 15 अक्टूबर को घरवालों से नाराज़ होकर घर से निकली थी. दिनभर अपने सहेली के साथ घूमने के बाद, वह देर रात ऑटो से घर लौट रही थी. खुर्रमनगर के पास ऑटो चालक रास्ता भटक गया, जिस पर छात्रा उतर गई। इसी दौरान एक कार रुकी, जिसमें दो युवक सवार थे. उन्होंने छात्रा को विकास नगर तक लिफ्ट देने की पेशकश की. छात्रा के मना करने पर, कार सवार युवक ने उसे भरोसा दिलाया और जबरन गाड़ी में खींच लिया.



नशीली चाय पिलाकर किया बेहोश

आरोप है कि कार में आरोपियों ने छात्रा को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद पीड़िता को एक फ्लैट में ले गए. वहां युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके आधे घंटे बाद,एक और युवक वहां पहुंचा और उसने भी छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. सामूहिक दुष्कर्म के बाद, एक आरोपी ने छात्रा को चार दिनों तक बंधक बनाकर रखा, जिसके बाद वह भाग निकला.



आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी

छात्रा के लापता होने पर परिजनों ने पहले उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. 18 अक्टूबर को छात्रा के घर लौटने पर डर के कारण उसने घटना के बारे में कुछ नहीं बताया. हालांकि, 19 अक्टूबर को आरोपी जुनैद ने फोन और मैसेज से धमकियां दीं, जिसके बाद छात्रा ने डर कर परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई. 22 अक्टूबर को परिवार मड़ियांव थाने पहुंचा और छात्रा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ.



दो आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी

इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्र ने बताया कि बृहस्पतिवार को 2 नामजद आरोपी अंशुमान और जुनैद को गिरफ्तार कर लिया गया है. अंशुमान के पिता वायरलेस विभाग में कार्यरत हैं. पुलिस अभी तीसरे आरोपी शिवांश की तलाश कर रही है. गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा गया है.