फतेहपुर के विवादित स्थल का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

वहीं, एसपी ने भी स्पष्ट किया कि जब तक पुलिस बल तैनात है, तब तक किसी को विवादित स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रशासन स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है और किसी भी प्रकार की अशांति को रोकने के लिए सतर्क है.

फतेहपुर:

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के आबूनगर रेडाइया स्थित विवादित स्थल (मकबरा/मंदिर) का देर रात जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह और पुलिस अधीक्षक ने स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी भी व्यक्ति को विवादित स्थल पर जाने की अनुमति नहीं है. स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत निगरानी की जा रही है और क्रमवार ड्यूटी लगाकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

हालांकि, दर्ज मुकदमों के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अधिकारियों ने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की. उन्होंने बताया कि एक पक्ष द्वारा 16 अगस्त को पूजा करने की बात कही गई है, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी को भी भीड़ के रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. संबंधित पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है.

जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह ने जानकारी दी कि यह मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है. वर्ष 2010 में इस स्थल को लेकर "अनारशिप" का मुकदमा दर्ज किया गया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह स्थल न तो मंदिर घोषित है और न ही मस्जिद. प्रशासन का उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना है, और दोनों पक्षों से वार्ता कर शांति की अपील की गई है.

