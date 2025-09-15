विज्ञापन
विशेष लिंक

2500 सीसीटीवी खंगाल रही, संदिग्‍ध वाहनों का जुटा रही डेटा... दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने झोंकी ताकत

दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालने के अलावा बरेली पुलिस ने संदिग्ध वाहनों और टोल प्लाजा का डेटा भी जुटाया है. साइबर टीम ऑडियो और पोस्ट किए गए नंबरों की भी जांच में लगी हुई है.

Read Time: 3 mins
Share
2500 सीसीटीवी खंगाल रही, संदिग्‍ध वाहनों का जुटा रही डेटा... दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने झोंकी ताकत
  • बरेली पुलिस ने दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में आरोपियों की तलाश में 2 टीमों को राजस्थान और दिल्ली भेजा है.
  • पुलिस ने 2500 सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध वाहनों और टोल प्लाजा का डेटा भी जुटाना शुरू कर दिया है.
  • पुलिस ने गैंग से जुड़े लोगों के फोटो एलबम तैयार कर छह फील्ड टीमें और दो बाहर की टीमें सक्रिय की हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए हर संभव तरीका अपना रही है. इसके लिए पुलिस 2500 सीसीटीवी खंगाल रही है. इसे लेकर बरेली पुलिस ने दो टीमें राजस्थान और दिल्ली के लिए भी रवाना कर दी हैं. साथ ही संदिग्‍ध वाहनों का डेटा जुटाने का भी काम किया जा रहा है. पुलिस की कोशिश है कि जल्‍द से जल्‍द फायरिंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए.

इस मामले में गोल्‍डी बरार और रवि गोदारा ने फायरिंग कराने का दावा किया था. इस फायरिंग के पीछे दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी के संतों और धर्माचार्यों के अपमान को कारण बताया गया था. फायरिंग कराई किसने, इसकी तो जिम्‍मेदारी ले ली गई है. हालांकि फायरिंग की किसने, ये पता करने के लिए बरेली पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.

संदिग्ध वाहनों और टोल प्लाजा का डेटा भी जुटाया

सीसीटीवी फुटेज खंगालने के अलावा बरेली पुलिस ने संदिग्ध वाहनों और टोल प्लाजा का डेटा भी जुटाया है. साइबर टीम ऑडियो और पोस्ट किए गए नंबरों की भी जांच में लगी हुई है. एसएसपी अनुराग आर्य ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है. लोकल इन्वॉल्वमेंट या बाहरी गैंग दोनों एंगल से जांच की जा रही है.

फायरिंग के इस मामले में बरेली पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही है. बाइक सवार हेलमेटधारी बदमाशों की पहचान की कोशिश भी जारी है. कुल 6 टीमें फील्ड में और 2 बाहर राज्यों में सक्रिय की गई हैं. डीसीआरबी और नेटग्रिड से क्रिमिनल डेटाबेस खंगाला जा रहा. शक वाले मोबाइल नंबरों पर साइबर थाना काम कर रहा.

पुलिस ने गैंग से जुड़े लोगों के फोटो एलबम किए तैयार

पुलिस ने गैंग से जुड़े लोगों की फोटो एलबम तैयार की है. 11 और 12 तारीख के सभी सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए गए हैं. पैटर्न एनालिसिस से बदमाशों की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश भी की जा रही है.

दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने बताया कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन करके जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने और उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया है.

फिलहाल जिस तरह से गोल्डी बरार और रवि गोदारा ने इस मामले में ट्रेलर दिखाने की जिम्‍मेदारी ली है, इससे कहीं ना कहीं यूपी में उनके बढ़ते दबदबे की खूब चर्चा हो रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh, Disha Patani House Firing Case, UP Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com