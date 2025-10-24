समलैंगिक दोस्त ने किया था 6 साल की बेटी से रेप, गुस्साए पिता ने उसका प्राइवेट पार्ट काटकर दे दी जान

यूपी के देवरिया में एक व्यक्ति ने लोक लाज के चलते फांसी लगाकर जान दे दी. मृतक समलैंगिक था और उसके गे पार्टनर पर उसकी मासूम बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था. अपनी 6 साल की बेटी के साथ हुए रेप से गुस्साए व्यक्ति ने दोस्त पर हमला करके उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया था. अब रेप पीड़िता के पिता ने आत्महत्या कर ली है.

ये तस्वीरें उस व्यक्ति की हैं, जिसने अपनी बेटी के साथ रेप का बदला लेने के लिए अपने गे पार्टनर का प्राइवेट पार्ट काट दिया. गे होने और बेटी के साथ रेप होने की बात जब बाहर आई तो लोक लाज के डर से आज इसने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया.

ये मामला देवरिया के खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां मृतक एक आर्केस्ट्रा में डांसर का काम करता था. मृतक की पत्नी से अनबन चलती थी. नाराज़ पत्नी पति के साथ न रह कर अपने मायके में रहने लगी. पत्नी के जाने के बाद मृतक अपने एक दोस्त के साथ किराए का कमरा लेकर रहने लगा. साथ रहते रहते उसके संबंध रामबाबू नाम के उसके रूममेट से बन गए.

मृतक के रूममेट रहे रामबाबू पर आरोप है कि उसने मंगलवार को मृतक की 6 साल की मासूम बेटी के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और मुंह दबाकर उसके साथ किया बलात्कार किया. इसी बीच उसकी नींद खुल गई और अपने दोस्त को इस अवस्था में देखकर वो आग बबूला हो गया. गुस्से ने उसने रामबाबू का प्राइवेट पार्ट काट दिया.

रामबाबू के प्राइवेट पार्ट पर हमले के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. रामबाबू ने बयान देकर पीड़िता के पिता के समलैंगिक होने का आरोप लगा दिया. ऐसे में एक तरफ़ बेटी से रेप की बात सार्वजनिक हो गई और दूसरी तरफ़ उसके समलैंगिक होने की बात भी हर कोई जान गया. ऐसे में आख़िरी विकल्प के तौर पर उसे आत्महत्या करने की सूझी और आज उसने आत्महत्या कर लिया.

पुलिस ने इस मामले में रेप के आरोपी रामबाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. रेप पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी रामबाबू के खिलाफ पुलिस ने पॉस्को समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी थी. इसी बीच रेप पीड़िता के पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.