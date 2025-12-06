बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़, मतलब अगले चौराहे पर यमराज... एनकाउंटर पर CM योगी की दो टूक

उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है. जो लोग भी बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसका खात्मा हो जाएगा. एचटी समिट में यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्य नाथ एनकाउंर और बुलडोजर को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए और यह मुक्ति उनसे इस धरती के भी नहीं, बल्कि उनके स्वयं के बोझ से भी उन्हें मुक्ति मिल जाती है. इसलिए उनको बोझ से मुक्त किया जाता है.

एचटी समिट में एनकाउंटर पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "हमने कहा था न जीरो टॉलरेंस, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर कोई यमराज इंतजार कर रहा होगा."

यूपी के लोग अब न्याय चाहते हैं: योगी

योगी ने कहा कि देश के अंदर हर व्यक्ति समय से न्याय चाहता है, जिस भी रास्ते मिले. उसको मिलना चाहिए. और उन अपराधियों का उन माफिया के दुस्साहस को हर हालत में कुंद बनाया जाना चाहिए. ये माफिया कोई भी उसको हर हाल में रोका जाना चाहिए. यूपी का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारी सरकार आने से पहले हर जिले में एक माफिया खड़ा हो गया था. समानांतर उसकी सत्ता चलती थी, वह व्यवस्था और कानून को नहीं मानता था, न्यायपालिका को नहीं मानता था. सिस्टम के किसी संस्था में विश्वास नहीं जब उनको कानून में विश्वास नहीं तो कानून उसपर विश्वास क्यों करे, इसलिए हमने उसको उसकी भाषा में समझाने का काम किया, अब यूपी माफिया से मुक्त हो चुका है, अब यूपी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं बल्कि वन डिस्ट्रिक वन मेडिकल कॉलेज है.