विज्ञापन
विशेष लिंक

बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़, मतलब अगले चौराहे पर यमराज... एनकाउंटर पर CM योगी की दो टूक

उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है. जो लोग भी बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसका खात्मा हो जाएगा. एचटी समिट में यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्य नाथ एनकाउंर और बुलडोजर को लेकर खुलकर बात की.

Read Time: 2 mins
Share
बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़, मतलब अगले चौराहे पर यमराज... एनकाउंटर पर CM योगी की दो टूक
  • उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प जताया है
  • उन्होंने कहा कि बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी और उनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी
  • योगी आदित्य नाथ ने कहा कि माफियाओं का दमन कर यूपी को माफिया मुक्त बनाने का महत्वपूर्ण काम किया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है. जो लोग भी बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसका खात्मा हो जाएगा. एचटी समिट में यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्य नाथ एनकाउंर और बुलडोजर को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए और यह मुक्ति उनसे इस धरती के भी नहीं, बल्कि उनके स्वयं के बोझ से भी उन्हें मुक्ति मिल जाती है. इसलिए उनको बोझ से मुक्त किया जाता है.

एचटी समिट में एनकाउंटर पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "हमने कहा था न जीरो टॉलरेंस, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर कोई यमराज इंतजार कर रहा होगा."

यूपी के लोग अब न्याय चाहते हैं: योगी

योगी ने कहा कि देश के अंदर हर व्यक्ति समय से न्याय चाहता है, जिस भी रास्ते मिले. उसको मिलना चाहिए. और उन अपराधियों का उन माफिया के दुस्साहस को हर हालत में कुंद बनाया जाना चाहिए. ये माफिया कोई भी उसको हर हाल में रोका जाना चाहिए. यूपी का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारी सरकार आने से पहले हर जिले में एक माफिया खड़ा हो गया था. समानांतर उसकी सत्ता चलती थी, वह व्यवस्था और कानून को नहीं मानता था, न्यायपालिका को नहीं मानता था. सिस्टम के किसी संस्था में विश्वास नहीं जब उनको कानून में विश्वास नहीं तो कानून उसपर विश्वास क्यों करे, इसलिए हमने उसको उसकी भाषा में समझाने का काम किया, अब यूपी माफिया से मुक्त हो चुका है, अब यूपी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं बल्कि वन डिस्ट्रिक वन मेडिकल कॉलेज है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh Crime News, UP CM Yogi Adityanath, Ht Summit Ndtv
Get App for Better Experience
Install Now